Paklene vrućine: Izdana upozorenja za cijelu zemlju, u dvije regije na snazi narančasti Meteoalarm

Toplinski val stiže u Hrvatsku, a njegov vrhunac bit će sredinom idućeg tjedna. Temperature će se ponegdje penjati i do 40 stupnjeva Celzijevih. Ponedjeljak nam donosi sunčano, mjestimice i vedro te danju vruće. Vjetar slab, a na Jadranu u noći i ujutro burin, zatim umjeren jugozapadnjak, na otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Minimalna temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu od 22 do 25 °C, a maksimalna većinom između 31 i 35 °C.

Za ponedjeljak su izdana upozorenja za cijelu Hrvatsku. Narančasti Meteoalarm izdan je za riječku i karlovačku regiju. "Budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih službi", poručuju iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

A vrhunac toplinskog vala nam tek slijedi.

Foto: DHMZ

"S današnjim danom počelo je stabilno razdoblje, tijekom kojeg ćemo barem nakratko zaboraviti kišu. Nju je već zamijenilo sunce, a stiže i vrućina, u novom tjednu i još jedan toplinski val. Vrijeme je stabilizirano djelovanjem anticiklone koja se preko naših krajeva proteže dalje na sjever te priječi prodor nestabilnog zraka na kontinent. Pritom iz Afrike stiže sve topliji zrak, pa će i sutra pod utjecajem anticiklone vremenske prilike biti stabilne, a temperatura zraka viša. Idući će tjedan na kopnu biti u znaku sunčanog vremena i vrućine. U ponedjeljak i utorak vjetar će većinom izostati, a u srijedu će zapuhati umjeren jugozapadni koji će uz vrućinu dodatno pokvariti biometeorološke prilike. Potkraj dana na sjeverozapadu može se pojaviti pljusak s grmljavinom. I na moru bi val vrućine mogao negativno djelovati na zdravlje, osobito kod starijih i osjetljivih osoba te djece. Bit će sunčano, noći tople i vrlo tople, a dani vrući i vrlo vrući. Puhat će vjetar obalne cirkulacije - u noćnim satima burin, poslijepodne umjeren - sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. U srijedu će raspoloženje kvariti jačanje juga", javlja HRT.