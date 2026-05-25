Za dva tjedna u nacrtu zakona doživotni zatvor

Nakon ubojstva maturanta Luke Milovca država se primila posla na izmjenama Kaznenog zakona koje bi trebale uvesti kaznu doživotnog zatvora, a nacrt zakona bi, po riječima ministra pravosuđa Damira Habijana, trebao biti gotov već za dva tjedna. Ministar je otkrio i kako su u radnu skupinu koja bi trebala iznjedriti uključeni profesori Marin Mrčela i Maja Munivrana te glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je već podržao uvođenje kazne doživotnog zatvora, iako struka procjenjuje da takav zahvat u zakon neće riješiti probleme u sustavu. Niz kritika struke posljednjih su dana izazvale i Habijanove izjave koje idu za traženjem krivca isključivo na sudu, iako je tragedija u Drnišu ogolila rupe i u drugim dijelovima sustava, a kritika mu je naposljetku došla i iz Državnog sudbenog vijeća.

Predsjednik DSV-a Darko Milković za HRT se požalio na diskriminaciju sudaca jer je Ministarstvo pokrenulo disciplinski postupak protiv dviju sutkinja, a to isto nije učinilo u odnosu na državne odvjetnike koji su propustili zatražiti istražni zatvor kada je već osuđenom ubojici pronađeno oružje koje je ilegalno posjedovao. – Ako je ministar pokrenuo stegovne postupke protiv sudaca, trebao ih je pokrenuti i protiv državnih odvjetnika, ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati glavni državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati – rekao je Milković, postavljajući pitanje i hoće li se ubuduće disciplinski postupak pokretati protiv svakog suca kojemu se utvrdi da u nekom predmetu u šest mjeseci nije održao nijedno ročište.

Habijan, međutim, nije jedini u Vladi koji misli da je najveći, ako ne i jedini problem u sudovima. I premijer Andrej Plenković danas je na sudačkoj konferenciji kazao kako je nisko povjerenje u pravosuđe rezultat uskraćene ili nedočekane pravde, zbog čega građani ne vjeruju u neovisnost pravosuđa iako, ističe, politika nema nikakav utjecaj na ulazak kandidata i napredovanje u pravosuđu. – Statistički indikatori pokazuju da je najveći problem našeg pravosuđa duljina trajanja postupaka i broj neriješenih predmeta koji je, iako u padu, i dalje visok. Nezadovoljstvo s ova dva elementa ima utjecaj i na percepciju neovisnosti, koja se ponekad pogrešno poistovjećuje s učinkovitošću – rekao je premijer. Pohvalio se, također, i da je u pravosudnu infrastrukturu zadnjih pet godina uloženo 372 milijuna eura, dok je dodatnih 31 milijun eura usmjeren u modernizaciju informatičke infrastrukture.

S druge strane, prekršajni suci ovih su se dana žalili da nemaju uvid u kaznenu evidenciju i da zato nikako ne mogu znati je li netko ranije osuđivan, da bi nam danas neslužbeno otkrili kako je sustav nadograđen u petak i kako im je sada odjednom omogućeno ono što im je godinama uskraćivano. Da je državi hitno potrebno otvaranje rasprave o stanju u hrvatskom pravosuđu, nakon tragedije u Drnišu stav je sada i svake parlamentarne stranke. Šef Mosta Nikola Grmoja traži raspravu i na plenarnoj sjednici te je danas pozvao predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da tu temu uvrsti na dnevni red.

Ističe kako je tragedija u Drnišu ponovno otvorila brojna pitanja o funkcioniranju pravosuđa te o tome u kojoj mjeri građanima osigurava pravodobnu zaštitu i sigurnost. Paralelno, Grmoja je poslao i svim saborskim zastupnicima poziv da potpišu zahtjev za stavljanje na dnevni red Sabora točke o stanju sudbene vlasti, a za sutra je bio sazvao i sjednicu Odbora za pravosuđe, ali je odustao nakon što se nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić ispričala drugim obvezama.

– Dao sam Mirti Matić novi termin za srijedu pa sad čekam da vidim može li tada doći. Ne vidim, iskreno što može biti važnije od toga da se o ovom temi razgovara pred zastupnicima – kazao je Grmoja. Na Grmojin poziv da potpišu inicijativu za hitnu raspravu o pravosuđu na saborskom plenumu u najjačoj oporbenoj stranci odgovaraju kako će njihov stav o tome ovisiti o raspravi Mostovih zastupnika na sjednici Odbora za pravosuđe koja se očekuje ovog tjedna.

Ako rasprava bude usmjerena prema stvarnoj želji za rješavanjem problema u pravosuđu, spremni smo je podržati. Ako se, međutim, pokaže da je riječ o populističkoj i prigodničarskoj raspravi, SDP u tome neće sudjelovati. Ovisno o tome, odlučit ćemo hoćemo li dati potpise za raspravu na plenarnoj sjednici – kazao je SDP-ov Saša Đujić.

Dodao je i kako SDP-ov Savjet za pravosuđe, na čelu s profesoricom Zlatom Đurđević, radi na prijedlogu cjelovite reforme hrvatskog pravosuđa koja, ističe, nije motivirana samo jednim tragičnim događajem, nego dugogodišnjim urušavanjem, politizacijom i nefunkcionalnošću sustava koji danas prečesto ne štiti građane na vrijeme i na pravi način.