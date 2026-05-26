Zašto plaćamo Wordle, a ne vijesti? Kako su mediji naučili monetizirati navike

Globalna medijska industrija već nekoliko godina proživljava možda svoju najopsežniju transformaciju, a uvođenje naplate digitalnog sadržaja postalo je primarni model opstanka i rasta za veliku većinu medija. Nekadašnji stupovi prihoda – tiskano oglašavanje i prodaja fizičkih primjeraka – gube snagu, dok uspjeh izdavača ovisi o njihovoj sposobnosti pretvaranja čitatelja naviknutih na surfanje u lojalne pretplatnike. Tri velika globalna brenda – američki The New York Times te britanski The Guardian i Daily Mail – demonstriraju različite, ali profitabilne strategije prilagodbe novom dobu digitalnog novinarstva.

Američki lider The New York Times postavio je zlatni standard u industriji. Prema službenim podacima iz prve četvrtine ove godine, kompanija je premašila 13 milijuna ukupnih pretplatnika, od čega čak 12,52 milijuna otpada isključivo na digitalne kanale. Ključ njihova uspjeha krije se u strategiji okupljanja sadržaja u pakete (tzv. bundle model). Umjesto da korisnicima nude samo vijesti, oni u pretplatu integriraju igre poput Wordlea, recepte (Cooking), recenzije (Wirecutter) i sportske vijesti putem platforme The Athletic. Ovakav pristup donio je rekordan financijski procvat. Ukupni digitalni prihodi kompanije prvi su put premašili dvije milijarde dolara na godišnjoj razini u 2025. Samo u prvom tromjesečju ove godine zabilježen je skok ukupnih prihoda na 712,23 milijuna dolara, uz porast neto dobiti od čak 77%, koja je dosegnula 87,92 milijuna dolara. Prosječni prihod po digitalnom korisniku (ARPU) porastao je na 9,77 dolara, što dokazuje da su čitatelji spremni platiti punu cijenu nakon isteka promotivnih razdoblja.

S druge strane Atlantika, britanski The Guardian tvrdoglavo i uspješno brani svoj jedinstveni model otvorenog pristupa. Većina njihovih online tekstova i dalje je besplatna za čitanje, no čitatelje se potiče na dobrovoljne uplate. Rezultati za fiskalnu godinu pokazuju da Guardian ima 1,3 milijuna redovitih digitalnih podupiratelja (rast od 150.000 u godinu dana). Ovaj je model izdavaču Guardian Media Group (GMG) donio rekordni ukupni prihod od 275,9 milijuna funti. Digitalni prihodi od čitatelja skočili su 21,7% i iznose 107,3 milijuna funti, čime taj segment sada čini čak 72% ukupnog poslovanja ove kuće. Posebno je impresivan proboj na međunarodna tržišta, ponajprije u SAD i Australiju, odakle dolazi više od 100 milijuna funti ukupnog prihoda.

Najveće iznenađenje na sceni priredio je Daily Mail, poznat po masovnoj publici i besplatnom portalu. Lansiran pod imenom Mail+, njihov djelomični sustav naplate (tzv. hybrid paywall) u nešto manje od dvije godine privukao je 400.000 digitalnih pretplatnika širom svijeta. Zaključavanjem ekskluzivnih priča o kraljevskoj obitelji, šoubiznisu i sportu uspjeli su preusmjeriti navike čitatelja. Ovaj strateški zaokret podigao je prihode od pretplate unutar matične grupacije DMGT za 10%, na 133,6 milijuna funti, uspješno kompenzirajući strukturni pad prihoda u tiskanim izdanjima.

Stručnjaci i uprave medijskih kuća slažu se da će se u idućim godinama utrka za digitalnim pretplatama dodatno zaoštriti kroz tri ključna pravca. Primjerice, The New York Times javno cilja na 15 milijuna pretplatnika do kraja 2027. godine, dok je Daily Mail pokrenuo strategiju pod sloganom "Jedan Daily Mail, jedan milijun" s ciljem dosezanja milijun digitalnih pretplatnika do listopada 2028. godine.

A kako stoje stvari na našem tržištu? Tržište pretplata u Hrvatskoj i regiji zapadnog Balkana nalazi se u fazi stabilnog rasta. Iako je uvođenje naplate online sadržaja na ovim prostorima u početku naišlo na otpor publike naviknute na besplatne vijesti, najnoviji podaci pokazuju duboku promjenu čitateljskih i potrošačkih navika. Prema službenim podacima Hrvatske udruge digitalnih izdavača (HUDI), tržište bilježi kontinuiran rast. Broj pretplatnika u proljeće 2026. godine u Hrvatskoj dosegnuo je 60.500. To predstavlja porast od 14% u odnosu na isto razdoblje 2025. godine (kada je iznosio 53.000). Gledano unatrag, u manje od tri godine baza pretplatnika se udvostručila (s 30.500 u trećem kvartalu 2023. godine). Za većinu domaćih izdavača digitalna pretplata još uvijek ne čini primarni izvor prihoda, već glavninu zarade i dalje drži digitalno oglašavanje, a ni print još uvijek nije za otpis. Međutim, trend se mijenja. Pretplata se više ne tretira kao eksperiment, već kao ključni stup dugoročne financijske održivosti i obrane od pada tiskanih naklada. Hrvatskom scenom danas dominiraju veliki izdavači s različitim modelima naplate – 24sata, Večernji list, Hanza Medija i Telegram, a nije naodmet spomenuti da se na mala vrata u cijelu priču ušuljao i Index, kopirajući model The Guardiana. Zašto na mala vrata? Zato što taj projekt gotovo nigdje više ne propagiraju iako su odradili mini kampanju.

– Večernji list prvi je pokrenuo digitalnu pretplatu prije desetak godina, no tada smo definitivno bili neshvaćeni. I iako smo tada, tijekom te dvije godine, skupili više od 2000 pretplatnika, što i nije mali broj, odustali smo jer smo imali dojam da tržište nije bilo spremno na takav iskorak – kaže glavni urednik Dražen Klarić.

Ipak, prije pet godina Večernji ponovno je aktivirao priču oko pretplate, a nekako u isto vrijeme na slične modele odlučili su se i Jutarnji list te 24sata. Sva tri brenda imala su jaku pretplatničku strategiju u segmentu printa pa je iskorak na digitalne platforme bio logičan.

Za nas su digitalne pretplate strategija nalik onoj trčanja maratona, odnosno govorimo o postupnoj izgradnji povjerenja između nas i čitatelja, što podrazumijeva da nam ljudi moraju vjerovati da je ono za što plaćaju, toga i vrijedno. Kao što je desetljećima bilo s tiskom. Ako nije bilo objavljeno u novinama – nije se dogodilo. Sada tu priču gradimo i kroz digitalne pretplate. Za sada smo s tim odnosom i više nego zadovoljni. A po reakcijama čitatelja, mislimo da su i oni, objašnjavaju u Večernjem listu.

Izvan granica Hrvatske situacija s digitalnim pretplatama varira od visoko razvijenih sustava do skepticizma. Primjerice, Slovenija je regionalni lider po stopi penetracije i spremnosti građana na plaćanje sadržaja. Delo, Dnevnik i Večer već godinama naplaćuju svoje digitalne sadržaje. Manje i homogenije tržište s višim životnim standardom omogućilo je slovenskim izdavačima da digitalnu pretplatu postave kao ravnopravan izvor prihoda oglašavanju. U Srbiji je tržište polarizirano i digitalna pretplata tek je u povojima. Rijetki neovisni i profesionalni mediji, poput tjednika Vreme, NIN ili dnevnog lista Danas, uveli su digitalne pretplate ili klubove čitatelja (modele donacija). Na tržištima Bosne i Hercegovina te Crne Gore sustav digitalne pretplate za opće vijesti gotovo da ne postoji. Izdavači se suočavaju s niskom kupovnom moći i nedostatkom navike plaćanja online sadržaja.

A kakva su predviđanja? Na temelju povijesnih podataka HUDI-ja i trenutačnog ritma rasta od 14% godišnje, analitičari predviđaju da će medijske kuće do kraja 2029. probiti psihološku granicu od 100.000 aktivnih digitalnih pretplatnika. Predviđa se i kraj ere "čistog paywalla" i prelazak na modificirane pretplate, odnosno spajanje s uslugama poput malih oglasa, lokalnih e-trgovina, premium videosadržaja (podcasti, mini-serijali) ili ulaznica za konferencije. S obzirom na to da se procjenjuje da je jedan čitatelj spreman platiti maksimalno jednu do dvije pretplate na medije, neki zagovaraju uvođenje zajedničkih pretplata, odnosno uvođenja nacionalnog medijskog paketa (poput modela koji postoje u Skandinaviji), gdje jedna pretplata otključava sadržaj na više različitih portala, a prihodi se dijele prema čitanosti. Predviđa se i korekcija cijena samih pretplata jer medijske kuće gube dio novca smanjenom prodajom tiska, a za plaćanje relevantnog i kvalitetnog sadržaja potrebno je ulaganje. U svakom slučaju i scenariju, Večernji list planira ostati predvodnik trendova kao što je uostalom već gotovo sedam desetljeća. •