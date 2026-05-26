Prednost investicijskih fondova je diverzifikacija ulaganja

HPB Invest je drugu godinu zaredom osvojio nagrade Udruženja društava za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima HGK-a za HPB Obveznički fond, kao najbolji obveznički i HPB Global fond, kao najbolji umjereni mješoviti fond u 2025.

O značaju upravljanja investicijskim fondovima, povodom dodijeljenih priznanja, govori Zvonimir Marić, predsjednik Uprave HPB Investa, koji više od 20 godina posluje u sastavu HPB Grupe te danas upravlja sa šest otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

Što za HPB Invest znače dvostruke uzastopne nagrade za najbolji obveznički i najbolji umjereni mješoviti fond u 2025. godini?

Priznanja Top of the Funds potvrdila su kvalitetu poslovanja HPB Investa i našu istaknutu poziciju među društvima za upravljanje investicijskim fondovima u Hrvatskoj. Dodijeljene nagrade naglašavaju značaj investicijskih fondova kao dijela ponude štedno-ulagateljskih proizvoda HPB Grupe i naš fokus na dugoročne ciljeve. Iznimno smo ponosni kao tim jer one za nas predstavljaju priznanje posvećenosti i discipliniranom pristupu koji svakodnevno primjenjujemo investirajući i brinući o imovini naših ulagatelja.

Veliki broj društava za upravljanje investicijskim fondovima i široka ponuda fondova pružaju ulagateljima različite mogućnosti. Kako odlučiti o fondu s obzirom na rizike?

Fizičke i pravne osobe, kao ulagatelji u investicijske fondove, svoj novac ulažu na financijska tržišta uz posredovanje društva - profesionalnog upravitelja. Diverzifikacija je ključna riječ, ona predstavlja osnovnu prednost investicijskih fondova u odnosu na samostalno direktno investiranje u jedan ili manji broj financijskih instrumenata. Na taj se način smanjuje rizik raspodjelom ulaganja na različite vrste imovine ili različite investicije unutar iste vrste imovine. Ulagateljima je, među različitim vrstama investicijskih fondova, omogućen odabir razine rizika i potencijalnog prinosa u skladu s vlastitim ciljevima i potrebama.

Dajana Barbić i Zvonimir Marić na dodjeli priznanja Top of the Funds Foto: HGK

Kakve vrste ulaganja omogućuje HPB Invest?

Svojim fondovima i investicijskim strategijama HPB Invest omogućuje ulaganja s različitom razinom rizika što je iznimno važno pri procjeni prikladnosti i primjerenosti nekog investicijskog fonda za konkretnog ulagatelja. HPB Invest nastoji ostvariti održiv rast vrijednosti financijske imovine ulagatelja, uz primjerene, tržišno konkurentne prinose.

Izgleda da ulagatelji sve bolje poznaju prednosti i rizike pojedinih vrsta ulaganja? Kakva je situacija u tom pogledu u Hrvatskoj?

Ulagatelji su danas mnogo svjesniji rizika i različitosti financijskih instrumenata i usluga koje postoje na tržištu nego prije nekoliko godina. S obzirom da je najveći dio imovine prema vrstama fondova investiran u manje rizične fondove, može se reći da je prosječni hrvatski ulagatelj još uvijek nesklon riziku.

Ako govorimo o financijskoj pismenosti, najveći prostor za napredak vidimo u planiranju dugoročnih ulaganja koja mogu značajno doprinijeti financijskoj stabilnosti i snazi ulagatelja, posebno u mirovini. U takvim slučajevima rizična, odnosno, dionička ulaganja postaju interesantnija zbog očekivanih prosječnih viših prinosa u dugom roku i to je nešto što hrvatski ulagatelji tek trebaju u potpunosti otkriti.

