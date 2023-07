Stiže vrući zrak iz Afrike, bit će neizdrživo: Temperature bi mogle ići i do 40 °C

Idućih će dana vrućina biti još izraženija, i to ne samo na Jadranu. Razlog tomu jačanje je dotoka vrućeg zraka sa sjevera Afrike. Vrućina će potrajati barem tjedan dana, a vrhunac se očekuje u utorak i srijedu, javlja HRT. "Na kopnu će iduće dane obilježiti sunce, iznadprosječna toplina i početak drugog ovosezonskog toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Vjetar u početku većinom slab, zatim od utorka umjeren jugozapadni. I na moru će dominirati nebesko plavetnilo koje će tek rijetko pokvariti visoki koprenasti oblaci. Noći će biti tople, a dani vrući. U noći i rano ujutro popuhivat će slab do umjeren burin koji će sredinom dana uz obalu okretati na vjetar s mora i donijeti barem blago olakšanje od vrućine", piše HRT. Temperature bi se u samom vrhuncu toplinskog vala ponegdje mogle penjati i do 40 stupnjeva Celzijevih.

DHMZ objavio je tablicu opasnosti od toplinskog vala do srijede. "Visoka temperatura zraka može uzrokovati zdravstvene probleme kod ljudi, osobito kod osjetljivih skupina kao što su mala djeca, kronični bolesnici, starije osobe te ljudi koji rade na otvorenom prostoru", poručuju iz DHMZ-a. Zato je preporuka svima da se zaštite od velikih vrućina - kada izlaze van da se obavezno zaštite ili klone vrućine, rashlade svoj dom i piju dovoljno tekućine.

Foto: DHMZ

Sunčano i vruće vrijeme bit će u nedjelju. Vjetar na kopnu većinom slab, a na moru u noći i ujutro burin, potom umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 23 °C, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 33 °C.

