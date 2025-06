Europu poharale strašne vrućine! Temperature i do 46 stupnjeva, zatvaraju škole, zabranjuju rad na otvorenom: 'Neviđeno!'

Južna i srednja Europa ovih dana nalaze se u stisku ekstremnog toplinskog vala , koji je doveo do zdravstvenih upozorenja, izvanrednih mjera i niza zabrinjavajućih rekorda. Temperature koje prelaze 44 stupnja Celzija, požari i kolaps zdravstvenih sustava obilježilo je lipanj 2025. koji bi, prema meteorolozima, mogao postati najtopliji u povijesti mjerenja.

Od Portugala do Turske, toplinski val ne popušta. U španjolskim regijama Andaluziji i Ekstremaduri živa je tijekom vikenda dosegla 44°C, a u El Granadu oboren je lipanjski temperaturni rekord – čak 46°C. Slično je i u Italiji, gdje je čak 21 grad – uključujući Rim, Milano, Firencu i Cataniju – bio u stanju visoke pripravnosti. Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija i Srbija također su na udaru, s temperaturama koje prelaze 40 stupnjeva. U Francuskoj je situacija izuzetno ozbiljna – 84 od 96 kontinentalnih departmana stavljeno je na drugi najviši stupanj uzbune, a ministar ekologije Agner Pannier-Runacher stanje je opisao kao „neviđeno“. Meteo France prognozira vrhunac vala u utorak i srijedu.

Gotovo 200 škola diljem Francuske zatvoreno je zbog toplinskog vala. Ministrica obrazovanja Elisabeth Borne izjavila je da surađuje s regionalnim vlastima kako bi pronašli najbolje načine za brigu o školarcima. Regionalne vlade u sjeverozapadnoj Liguriji i južnoj Siciliji u Italiji uvele su ograničenja na rad na otvorenom, poput građevinskih i poljoprivrednih radova, tijekom najtoplijih sati.

Zdravstvene službe diljem Europe bilježe porast slučajeva toplinskog udara. U Italiji je Mario Guarino iz Talijanskog društva hitne medicine izvijestio o porastu hitnih intervencija za 10%, pri čemu su najugroženije starije osobe, onkološki pacijenti i beskućnici. U Napulju su bolnice pokrenule posebne protokole za hitno hlađenje pacijenata, uključujući uranjanje u ledenu vodu. U Barceloni je toplinski val odnio i ljudski život – žena zaposlena kao čistačica cesta preminula je nakon što je radila tijekom najviših dnevnih temperatura. Lokalna uprava istražuje okolnosti smrti.

HISTORIC HEAT IN SLOVENIA

Yesterday new national record of June highest tempeture with 38.4C.

Nearly all stations in the country (similarly to Croatia,Serbia and Bosnia) broke their monthly records.

Tables by Arso Vreme pic.twitter.com/hzZ0R88jyZ