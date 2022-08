Pakistan proglasio izvanredno stanje: Pogledajte razmjere ogromne poplave, poginulo stotine ljudi

Sudbina stotina tisuća stanovnika južnog Pakistana, snažno pogođenog olujnim kišama koje haraju zemljom, ovisi o 90 godina staroj brani koja kontrolira moćnu rijeku Ind, s jednim od najvećih sustava navodnjavanja na svijetu.

Pakistanska vlada, suočena s obilnim monsunskim kišama koje su odnijele više od tisuću ljudskih života i pogodile te raselile više od 33 milijuna stanovnika, proglasila je izvanredno stanje.

U pokrajini Sindh na jugu zemlje, nakon obilnih kiša koje padaju tjednima i prouzročile su nezapamćene poplave, stručnjaci prate 'ponašanje' rijeke Ind. U rijeku se slijevaju bujice manjih rijeka koje se slijevaju niz planinsko područje.

Pakistan is responsible for less than 1% of global carbon emissions, and is currently the country most drastically affected by the catastrophe we are already living through https://t.co/NCxn75PIKj