Nuklearni rat Indije i Pakistana ubio bi svakog drugog Hrvata, temperature bi značajno pale

Zagreb je od glavnog grada Pakistana Islamabada udaljen šest tisuća kilometara, no kada bi između te daleke zemlje i njoj susjedne Indije izbio nuklearni rat, od njegovih bi posljedica u roku od dvije godine stradao svaki drugi Hrvat. I to ne zbog radijacije, već gladi koju bi uzrokovale nagle promjene klime na planetu od udara ovog apokaliptičnog oružja. U slučaju nuklearnog rata ovih dviju zemalja, koje usput rečeno posjeduju samo tri posto svjetskog atomskog oružja, ukupno bi na svijetu stradalo dvije milijarde ljudi. Kada bi pak ovim oružjem zaratile Sjedinjene Države i Rusija, uzrokovalo bi to toliko razorne posljedice te bi zbog pojave koju se naziva “nuklearnom zimom” od gladi umrlo pet milijardi ljudi – i svi stanovnici Hrvatske.