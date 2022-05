Bivši ruski oligarh objavio fotografiju: Nikada nećete vidjeti ništa čudnije!

Bivši ruski oligarh i veliki Putinov kritičar Mihail Hodorkovski na Twitteru je objavio fotografiju koja prikazuje svećenike Ruske pravoslavne crkve kako blagoslivljaju balističku raketu "Sotona".

- Mislim da nikada nećete vidjeti ništa čudnije. Poglavari Ruske pravoslavne crkve blagoslivljaju raketu zvanu Sotona - napisao je u opisu fotografije.

I don't think you'll ever see a bigger weirdness:

Russian Orthodox Church☦️ leaders blessing a rocket called Satan. pic.twitter.com/KcyP49qQ2Z