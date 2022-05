UŽIVO Ukrajina: Rat se promijenio, ovo je pakao! Ruse brine visoka inflacija

Danas je 80. dan od početka ruske invazije na Ukrajinu. Više od šest milijuna ljudi pobjeglo je iz Ukrajine od početka ruske invazije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da su razgovori s Rusijom o izvlačenju ranjenih branitelja iz tvornice Azovstal u Mariupolju vrlo složeni te da Kijev koristi "utjecajne posrednike". Ukrajina je predložila evakuaciju 38 najteže ranjenih branitelja, a ako im Moskva dopusti, Kijev kaže da će osloboditi brojne ruske ratne zarobljenike. Šefica UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet rekla je da je 1000 tijela pronađeno u područjima oko Kijeva.

Ključni događaji

VIDEO Prvom ruskom vojniku sudi se za ratni zločin

Tijek događanja

9:09 - Ukrajinka Antonina Samoilova ovaj se tjedan popela na Mount Everest u sklopu ekspedicije čiji je cilj bio pokazati "nepobjedivost ukrajinskog duha".

- Nažalost, ove godine nije bilo ukrajinskih ekspedicija na Everest. Rat je uništio snove milijuna ljudi. Nekima je san bio popeti se na Everest, no to se neće 2022. dogoditi - napisala je na Instagramu.

- No smatram da bi se ukrajinska zastava trebala vijoriti na vrhu najviše planine na svijetu, pogotovo ove godine! Kao simbol nepobjedivosti duha, snage vjere i nacionalnoga karaktera.

Nada se da će njezin pothvat podići moral njezinim sunarodnjacima i predsjedniku Vladimiru Zelenskom, kazala je za himalajske novine, dok Rusija nastavlja bombardirati Ukrajinu u ratu koji traje već tri mjeseca. Njezini otac i brat bore se protiv Rusa, kazala je, te dodala da vjeruje da će Ukrajina iz rata izaći kao pobjednik.

9:04 - U Njemačkoj je dosad zabilježeno više od 700.000 migranata iz Ukrajine, objavio je list Welt am Sonntag, pozivajući se na podatke Ministarstva unutarnjih poslova.

Od početka rata 24. veljače do 11. svibnja, 727.205 osoba upisano je u njemački središnji registar stranaca (AZR), od kojih 93 posto ima ukrajinsko državljanstvo, izvijestio je Welt, a prenosi Reuters. Znatan broj je možda otputovao u druge zemlje Europske unije ili se vratio u Ukrajinu, navodi se.

8:52 - Ukrajina već ima 40 osumnjičenih i 11.000 slučajeva u istrazi ratnih zločina, rekla je glavna tužiteljica Irina Venediktova.

- Uvjerena sam da ćemo u bliskoj budućnosti vidjeti i druge slučajeve koji se prenose na sudove, a počinitelji izlaze pred suce. Osigurat ćemo da se ovi slučajevi privedu svom logičnom kraju - rekla je.

We have over 11000 ongoing cases of war crimes and already 40 suspects. I am confident that in the nearest future we will see other cases being transferred to courts and perpetrators appearing before judges. We will ensure that these cases are brought to their logical end. pic.twitter.com/xnkLC6G5vy