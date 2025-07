Padom sekularizma pala je i Sirija

Nećeš shvatiti pravu vrijednost sekularizma dok ti radikal ne prisloni pušku na čelo i ne postavi ono zlokobno pitanje: "Jesi li kršćanin, sunit, alavit, šijit ili Druz?", rekao mi je prijatelj iz Sirije, čovjek koji je izgubio gotovo sve što je volio. Nažalost, njegova dva brata i nećak brutalno su ubijeni, žrtve besmislenih podjela koje su razorile njihovu zemlju. Svi su pripadali druskoj zajednici, jednoj od manjinskih skupina koje su postale mete u ovom krvavom sukobu. Njegove riječi nose težinu istine koju mnogi zapadnjaci teško mogu razumjeti. Sekularizam, onaj život u kojem su ljudi mogli živjeti zajedno bez straha da će njihova vjera ili etnička pripadnost biti razlog progona ili smrti, bio je temelj zajednice. Danas je ta stvarnost gotovo nestala, zamijenjena brutalnim pitanjima identiteta koja dijele i razaraju ljude. Ovaj prijatelj nije samo svjedok rata, on je i glas onih koji su izgubili domove, obitelji i nade. U Siriji, nakon pada režima, država se raspala, a s njom i temeljna ideja zajedništva. Sekularizam je bio most između različitih zajednica, kršćana, sunita, alavita, šijita i druza, ali taj je most sada srušen pod težinom sukoba koje su iskoristile radikalne skupine i strane sile.