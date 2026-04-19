Prvi pucnjevi na brodove u Hormuzu: Moguća su samo dva ishoda

Svi putovi prema miru na Bliskom istoku vode preko Hormuškog tjesnaca, a upravo je taj uski, ali strateški presudan morski prolaz postao točka koja će odlučiti hoće li regija krenuti prema miru i stabilnosti ili prema kataklizmi s globalnim posljedicama. Kroz njega prolazi velik dio svjetske trgovine naftom i ukapljenim plinom, zbog čega svaka eskalacija u tom prostoru ne ostaje lokalni problem, nego se izravno prelijeva na cijene energenata, inflaciju i sigurnost opskrbe diljem svijeta.



Iranska revolucionarna garda objavila je jučer da ponovno uvodi ograničenja prometa u Hormuzu zbog nastavka američke blokade, poništavajući odluku Teherana od prethodnog dana o ponovnom otvaranju ovog vitalnog plovnog puta. Time je Iran poslao jasnu poruku da više ne vjeruje u održivost postignutih dogovora te da je spreman koristiti kontrolu nad tjesnacem kao sredstvo političkog i vojnog pritiska. Teheran je pritom optužio Sjedinjene Države za kršenje sporazuma o njegovu otvaranju, dodatno produbljujući ionako duboko nepovjerenje između dviju strana.