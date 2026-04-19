Hrvati savjetovali koliko novca staviti mladencima u kuvertu: 'Gledam da dam ovoliko, pravi prijatelji će razumjeti'

Sezona vjenčanja je pred vratima, a s njom i vječna dilema koja muči brojne uzvanike: koliko novca staviti u kuvertu? Jedna korisnica popularne društvene mreže Reddit odlučila je potražiti savjet zajednice, pitajući koliki je iznos prikladan za dar prijateljici na čiju svadbu ide sama. Njezino naizgled jednostavno pitanje pokrenulo je žustru raspravu s desecima komentara koji su otkrili duboke podjele u stavovima Hrvata o ovoj temi.

Rasprava se brzo podijelila na dvije strane. S jedne strane su oni koji se drže nepisanog pravila da dar treba barem pokriti troškove gosta, poznatije kao 'cijena stolice'. Prema njima, pristojno je mladencima olakšati financijski teret organizacije. 'Gledam da pokrijem stolicu i da im nešto poklonim tako da stavim 200 eura', napisao je jedan korisnik, dok drugi savjetuje: 'Ako je stolica 100 eura, trošak po osobi ispadne 200. I ako želiš da im nešto ostane, daš 250.' Cijene stolica, naravno, variraju diljem Hrvatske - dok se u Slavoniji mogu naći i za pedesetak eura, u Zagrebu i na obali nerijetko prelaze 100 eura po osobi.

S druge strane, velik broj komentatora oštro se usprotivio takvoj 'svadbenoj matematici', tvrdeći da je proslava ljubavi pretvorena u posao. 'Mrzim te koji svadbu gledaju da budu na nuli. To bi trebalo bit veselje, a ne ulaganje pa čekati hoće li biti plus ili minus', glasi jedan od popularnijih komentara. Mnogi su se složili, ističući da ne žele financirati nečije luksuzne proslave. 'Ne razumijem zašto ljudi žive iznad svojih mogućnosti i priređuju glamurozne zabave za 200 ljudi ako nemaju novaca. Ne pada mi na pamet financirati to', poručila je jedna korisnica.

Unatoč različitim mišljenjima, iz rasprave se ipak može izvući grubi prosjek. Za gosta koji na svadbu dolazi sam, većina se slaže da je iznos od 150 do 200 eura sasvim prikladan. Parovi najčešće daruju između 200 i 300 eura, no iznos raste ovisno o bliskosti s mladencima i financijskim mogućnostima. Najizdašniji su, očekivano, kumovi, čiji se darovi penju i do 1000 eura.

Kao ključan faktor mnogi su istaknuli vlastitu financijsku situaciju. 'Koliko mogu u tom trenutku... Jednom prijatelju sam dao 300, a drugom 100, iako smo se sva trojica družili jednako. Jednostavno, u tom trenutku bio sam loše s novcima', iskreno je priznao jedan komentator i zaradio najviše odobravanja. Uz to, u računicu ulaze i dodatni troškovi, poput puta i smještaja ako je vjenčanje u drugom gradu. 'Cijeli ‘gušt’ će me ispasti 400 eura. Dati ću 100 eura. Ako je malo, molim da mi se plati putni trošak', realan je jedan od sudionika rasprave.

Na kraju, većina se složila oko jedne stvari: pravi prijatelji neće zamjeriti. Kako je sažela jedna korisnica: 'Mladenci koji će ti zamjeriti koliko si dala ti nisu baš pravi prijatelji, pa bolje da odmah i saznaš da su takvi ljudi.' Ta poruka najbolje oslikava duh rasprave - dar bi trebao biti od srca, a ne otplata rate za svadbenu salu.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje.

