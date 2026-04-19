Policija na aerodromu raskrinkala prevaranticu iz Turske: Primala je austrijsku naknadu za njegu i 'ubirala' vrtoglavi iznos

Na bečkom aerodromu otkriven je neobičan slučaj sumnje na prijevaru u sustavu socijalne skrbi, koji je izazvao pozornost austrijskih vlasti. Tijekom pojačanih kontrola na dolascima, prenosi Heute, policija je zaustavila državljanku Turske koja se vraćala s odmora, a koja nije pokazivala nikakve znakove invaliditeta ili potrebe za pomagalima, iako je u Austriji primala visoku naknadu za njegu.

Daljnjom provjerom utvrđeno je da je žena primala naknadu za njegu 6. stupnja, u iznosu od 1.685 eura mjesečno, koja je namijenjena osobama kojima je potrebna intenzivna, cjelodnevna skrb. S obzirom na sumnjive okolnosti, slučaj je preuzela posebna istražna skupina za prijevare u socijalnim davanjima.

Naknadni liječnički pregled pokazao je da je žena zapravo potpuno zdrava, nakon čega joj je naknada odmah ukinuta. Prema dosadašnjim nalazima, nezakonito je primila oko 150.000 eura, a istraga se nastavlja.

Austrijske vlasti ističu kako ovakvi slučajevi nisu izolirani. Posebna radna skupina, koju vodi brigadir Gerald Tatzgern, od osnutka je otkrila prijevare ukupne vrijednosti oko 158 milijuna eura. Broj prijavljenih slučajeva pritom je značajno porastao – s 472 u 2016. godini na više od 6000 u 2025., što ukazuje na rastući problem zlouporabe socijalnih naknada.