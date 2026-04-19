Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 52
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POTPUNO ZDRAVA

Policija na aerodromu raskrinkala prevaranticu iz Turske: Primala je austrijsku naknadu za njegu i 'ubirala' vrtoglavi iznos

aerodrom
Unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
19.04.2026.
u 10:23

Austrijske vlasti ističu kako ovakvi slučajevi nisu izolirani. Posebna radna skupina, koju vodi brigadir Gerald Tatzgern, od osnutka je otkrila prijevare ukupne vrijednosti oko 158 milijuna eura

Na bečkom aerodromu otkriven je neobičan slučaj sumnje na prijevaru u sustavu socijalne skrbi, koji je izazvao pozornost austrijskih vlasti. Tijekom pojačanih kontrola na dolascima, prenosi Heute, policija je zaustavila državljanku Turske koja se vraćala s odmora, a koja nije pokazivala nikakve znakove invaliditeta ili potrebe za pomagalima, iako je u Austriji primala visoku naknadu za njegu.

Daljnjom provjerom utvrđeno je da je žena primala naknadu za njegu 6. stupnja, u iznosu od 1.685 eura mjesečno, koja je namijenjena osobama kojima je potrebna intenzivna, cjelodnevna skrb. S obzirom na sumnjive okolnosti, slučaj je preuzela posebna istražna skupina za prijevare u socijalnim davanjima.

Naknadni liječnički pregled pokazao je da je žena zapravo potpuno zdrava, nakon čega joj je naknada odmah ukinuta. Prema dosadašnjim nalazima, nezakonito je primila oko 150.000 eura, a istraga se nastavlja.

Austrijske vlasti ističu kako ovakvi slučajevi nisu izolirani. Posebna radna skupina, koju vodi brigadir Gerald Tatzgern, od osnutka je otkrila prijevare ukupne vrijednosti oko 158 milijuna eura. Broj prijavljenih slučajeva pritom je značajno porastao – s 472 u 2016. godini na više od 6000 u 2025., što ukazuje na rastući problem zlouporabe socijalnih naknada.

Ključne riječi
prevara Austrija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!