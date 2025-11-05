Naši Portali
POHVALIO STANJE OBRAMBENE TEHNOLOGIJE

Može nositi nuklearne bojeve glave, ispalio je jednu kao demonstraciju moći, a Putin sad najavljuje serijsku proizvodnju

Orešnik
Screenshot/Telegram
Autor
Danijel Prerad
05.11.2025.
u 22:20

Putin je pohvalio stanje ruske obrambene tehnologije i rekao da je serijaliziranje Orešnika u tijeku.

Rusija je započela serijsku proizvodnju balističke rakete srednjeg dometa (IRBM) Orešnik, izjavio je 4. studenog ruski predsjednik Vladimir Putin. Objava dolazi gotovo godinu dana nakon što je Putin u prosincu 2024. obećao da će masovna proizvodnja raketa Orešnik početi "u bliskoj budućnosti".

Govoreći na dodjeli nagrada u čast razvojnih inženjera ruske rakete Burevestnik i podvodnog drona Posejdon, Putin je pohvalio stanje ruske obrambene tehnologije i rekao da je serijaliziranje Orešnika u tijeku. „Razvili smo i rasporedili raketni sustav srednjeg dometa Orešnik, započeli smo serijsku proizvodnju i opremili naše interkontinentalne balističke rakete i rakete lansirane s podmornica modernim protubalističkim raketnim sustavima“, rekao je.

Ključne riječi
raketa Orešnik Vladimir Putin

Komentara 2

Pogledaj Sve
LO
lotos1946
23:09 05.11.2025.

Bezobraznik jedan ako se uz nuklearni arsenal još naoruža, kako ćemo ga preventivno napasti (što predosjeća) bez prevelike štete.

Kupnja