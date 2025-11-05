Može nositi nuklearne bojeve glave, ispalio je jednu kao demonstraciju moći, a Putin sad najavljuje serijsku proizvodnju

Rusija je započela serijsku proizvodnju balističke rakete srednjeg dometa (IRBM) Orešnik, izjavio je 4. studenog ruski predsjednik Vladimir Putin. Objava dolazi gotovo godinu dana nakon što je Putin u prosincu 2024. obećao da će masovna proizvodnja raketa Orešnik početi "u bliskoj budućnosti".



Govoreći na dodjeli nagrada u čast razvojnih inženjera ruske rakete Burevestnik i podvodnog drona Posejdon, Putin je pohvalio stanje ruske obrambene tehnologije i rekao da je serijaliziranje Orešnika u tijeku. „Razvili smo i rasporedili raketni sustav srednjeg dometa Orešnik, započeli smo serijsku proizvodnju i opremili naše interkontinentalne balističke rakete i rakete lansirane s podmornica modernim protubalističkim raketnim sustavima“, rekao je.