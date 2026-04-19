Hrvatska za njim izdala tjeralicu, a on sklapa milijunske poslove u Beogradu: Hernadi blizu velikog dogovora

Predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor MOL Grupe, Zsolt Hernadi, u subotu je u Beogradu održao sastanak s ministricom energetike Srbije Dubravkom Đedović Handanović. Tema razgovora bila je povećanje udjela Srbije u Naftnoj industriji Srbije (NIS), u kontekstu planiranog ulaska MOL-a u vlasničku strukturu te kompanije. Ovakvi pregovori možda ne bi izazvali posebnu pažnju da Hernadi nije na međunarodnoj tjeralici koju je raspisala Hrvatska.

Ministrica Đedović Handanović na društvenim je mrežama istaknula kako su pregovori o budućim odnosima i eventualnoj prodaji NIS-a složeni te opterećeni određenim ograničenjima. Naglasila je da postoje jasne granice preko kojih Srbija ne može ići. Kao ključne ciljeve navela je nastavak rada Rafinerije u Pančevu punim kapacitetom, ali i preuzimanje ili zamjenu obveza koje je NIS ranije preuzeo, a koje su od strateške važnosti za državu.

Nakon što su Sjedinjene Američke Države zaprijetile sankcijama NIS-u, rješenje se počelo tražiti kroz pregovore između MOL-a i Gazproma. Kao rezultat tih razgovora, administracija Donalda Trumpa odobrila je NIS-u privremene licence koje omogućuju nastavak poslovanja, uz uvjet da se pregovori zaključe do 22. svibnja.

Tijekom zime, mađarski premijer Viktor Orbán i srpski predsjednik Aleksandar Vučić postigli su načelni dogovor prema kojem bi MOL, nakon preuzimanja udjela od ruskih kompanija, pet posto dionica prodao državi Srbiji. Time bi Srbija stekla kontrolni paket u NIS-u. Ostaje otvoreno pitanje hoće li se tog dogovora pridržavati novi mađarski politički vrh, predvođen Péterom Magyarom, ako preuzme vlast.

Hernadijeva putovanja izvan Mađarske nisu novost – ranije je, primjerice, sudjelovao u Orbánovoj delegaciji u Washingtonu, a posjetio je i Tursku.

Prema pisanju srpskih medija, konačan dogovor između Srbije i MOL-a mogao bi biti postignut već u utorak. Trenutačna vlasnička struktura NIS-a pokazuje da ruski Gazprom i Gazpromnjeft drže većinski udio od 56,15 posto, dok Srbija ima 29,87 posto dionica, a ostatak pripada manjim dioničarima.