Što će biti s primirjem? Iran ponovno bijesno zatvorio Hormuški tjesnac, od SAD-a traže ovo

Iranski dužnosnici objavili su da su poništili odluku o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i ponovno uveli ograničenja na toj ključnoj pomorskoj ruti, nakon što su Sjedinjene Američke Države poručile da neće ukinuti blokadu iranskih luka, javlja The Guardian.

Britanska pomorska agencija izvijestila je da su brodovi Iranske revolucionarne garde (IRGC) u subotu pucali na tanker koji je pokušavao proći kroz tjesnac. Reuters navodi i da je napadnut brod pod indijskom zastavom koji je prevozio sirovu naftu. Iransko združeno vojno zapovjedništvo Khatam al-Anbiya priopćilo je u subotu da je Teheran vratio tjesnac u 'prijašnje stanje' te da je sada 'pod strogim upravljanjem i nadzorom oružanih snaga'.

Iran je poručio da će ograničenja ostati na snazi ako Washington ne 'osigura punu slobodu plovidbe za brodove koji putuju iz Irana prema odredištima i iz odredišta prema Iranu'. To su ponovili zamjenik ministra vanjskih poslova Saeed Khatibzadeh i zapovjedništvo mornarice IRGC-a.

Glavni iranski pregovarač Mohammad Bagher Ghalibaf izjavio je u subotu da je u nedavnim razgovorima sa SAD-om postignut određeni napredak, ali da i dalje postoje razlike oko nuklearnih pitanja i Hormuškog tjesnaca. 'Postigli smo napredak, ali između nas i dalje postoji velika udaljenost', rekao je državnim medijima, dodajući da obje strane imaju svoje 'crvene linije'.

Predsjednik Donald Trump izjavio je da SAD vodi 'vrlo dobre razgovore' s Teheranom, ali je upozorio na 'ucjene' u vezi s ključnim pomorskim pravcem. Kasnije je u objavi na društvenim mrežama pohvalio Izrael, navodeći da su neki saveznici 'pokazali svoje pravo lice u trenutku sukoba i pritiska'.

Nijedna strana nije iznijela konkretne detalje o stanju pregovora, svega nekoliko dana prije isteka krhkog primirja u američko-izraelskom ratu protiv Irana. Rat, koji traje već osam tjedana, odnio je tisuće života, proširio se i na izraelske napade u Libanonu te uzrokovao rast cijena nafte zbog zatvaranja tjesnaca kojim inače prolazi oko petine svjetskih isporuka nafte.

Govoreći na marginama diplomatskog foruma u turskoj Antalyi, Khatibzadeh je rekao da SAD 'ne može nametati svoju volju i provoditi opsadu Irana, dok Iran u dobroj namjeri pokušava osigurati siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac'.

U objavi na platformi X, zapovjedništvo mornarice IRGC-a poručilo je: 'Sve dok je kretanje brodova iz Irana i prema Iranu ugroženo, status Hormuškog tjesnaca ostat će kao i prije. Svako kršenje obveza od strane Sjedinjenih Država dobit će odgovarajući odgovor.'

Iran je službeno zatvorio tjesnac 4. ožujka kao odgovor na američko-izraelske zračne napade, a ponovno ga je otvorio u petak nakon desetodnevnog primirja između Izraela i Libanona, u sklopu širih pregovora o miru u regiji.

Britanski centar za pomorske trgovačke operacije izvijestio je da je zaprimio dojavu tankera koji su presrela i potom napala 'dva topovnjača IRGC-a'. Kapetan je naveo da nije bilo prethodnog radijskog upozorenja. Posada i brod su sigurni, a incident je pod istragom.

Iranska promjena stava uslijedila je dan nakon što je Trump izjavio da će američka blokada 'ostati u punoj snazi' dok se ne postigne trajni mirovni sporazum s Teheranom. Također je naveo da se privremeno primirje, koje je posredovao Pakistan i istječe u srijedu, možda neće produžiti.

Očekuje se da će američka i iranska delegacija održati drugi krug mirovnih pregovora, iako termin još nije potvrđen. Agencija France-Presse prenosi da je egipatski ministar vanjskih poslova izrazio nadu u postizanje dogovora 'u narednim danima'. 'Ne samo mi u regiji, nego cijeli svijet pati zbog nastavka ovog rata', rekao je.

Prije iranske odluke o ponovnom zatvaranju, najmanje osam tankera za naftu i plin prošlo je kroz tjesnac u kratkom razdoblju dok je bio otvoren u subotu ujutro. Oko 20 posto svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina prolazi kroz ovaj uski prolaz, koji je postao jedno od ključnih žarišta sukoba. Njegovo zatvaranje dovelo je do rasta cijena energije na globalnoj razini.