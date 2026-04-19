Žestoko prepucavanje Dodika i Stanivukovića, časte se uvredama na X-u: 'On je potrošeni kockar'

Politička scena u Republici Srpskoj posljednjih dana pretvorila se u otvoreni sukob između Milorada Dodika i banjolučkog gradonačelnika Draška Stanivukovića, a razmjena teških riječi dodatno je podigla tenzije uoči novih izbora, piše Nova.rs.

Nakon televizijskog nastupa premijera Save Minića, politički obračun preselio se na društvene mreže, gdje su Dodik i Stanivuković započeli međusobne optužbe. Gradonačelnik Banje Luke prvi je zaoštrio retoriku, nazvavši Dodika “potrošenim kockarom” i optuživši ga da godinama “kocka sudbinu Republike Srpske”, uz prozivke za neispunjena obećanja i loše upravljanje javnim sustavima.

❗️Гдје год је Додик загребао лопатом, остале су ЛАЖИ!



У коментарима наставите низ његових лажних обећања… pic.twitter.com/MuVUi6XW3j — Драшко Станивуковић (@Stanivukovic_D) April 16, 2026

Dodik mu nije ostao dužan, uzvrativši nizom optužbi da je Stanivuković “uništio Banju Luku”, ostavio dugove i iznevjerio građane. Nazvao ga je i “pozerom i neradnikom”, uz optužbe za korupciju i nepravilno upravljanje gradskim financijama. Sukob je dodatno eskalirao objavama na društvenim mrežama i osobnim prozivkama koje su dodatno zaoštrile političku atmosferu.

Да ли вам је познат овај кез и да ли се сјећате ове лажи?

Ово је Градска болница, које има само на слици! pic.twitter.com/mcm4oJwEZG — Милорад Додик (@MiloradDodik) April 16, 2026

Posebnu težinu cijelom sukobu daje činjenica da su dvojica političara u prošlosti znala surađivati. Još prije nekoliko godina zajedno su sudjelovali u otvaranju infrastrukturnih projekata i slali poruke o zajedničkom radu, što je tada dio javnosti tumačio kao političku “simbiozu”.

Danas je taj odnos potpuno narušen, a analitičari upozoravaju da sukob ima dublju pozadinu – borbu za politički utjecaj i kontrolu nad najvećim gradom u Republici Srpskoj, ali i šire vodstvo u budućnosti. Sve to dodatno pojačava dojam da je riječ o sukobu koji nadilazi uobičajene političke prepirke i prerasta u ozbiljan obračun.