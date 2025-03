Ovo su ključne poruke u Trumpovom govoru: CNN analizirao koliko je minuta pričao o imigrantima, ratu, Musku...

Skoro pa punih sat i 40 minuta trajao je govor Donalda Trumpa u Kongresu, obilježivši tako rekord obraćanja jednog američkog predsjednika pred zastupnicima. Žustre su reakcije uslijedile i tijekom govora, jedan zastupnik je bio izbačen, a više demokrata bojkotiralo je Trumpov govor. Na samom vrhuncu svog obraćanja, Trump je poručio kako se ''Amerika vratila'', dok joj stižu reakcije država poput Kine i Kanade koje najavljuju trgovinski rat, a CNN je analizirao neke ključne poruke koje su bile poslane u Kongresu.

Trump je, u prvom redu, potvrdio kako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski spreman potpisati dogovor o mineralima. Američki je predsjednik s govornice poručio kako će ''poduzeti povijesnu akciju za dramatično povećanje proizvodnje kritičnih minerala i rijetkih zemalja''. Što se tiče rata, Trump je rekao da se ruski predsjednik Vladimir Putin osjeća ''ovlaštenim za invaziju na Ukrajinu zbog načina na koji je Bidenova administracija postupala s američkim povlačenjem iz Afganistana''.

Govoreći o nametnutim carinama, rekao je da će one "učiniti Ameriku ponovno bogatom", ali je priznao da bi "moglo doći do malog poremećaja" i "moglo bi doći do razdoblja prilagodbe". Ponovio je i tezu o Grenlandu i Panamskom kanalu, navodeći kako ''rade sa svima koji su uključeni da Amerika to pokuša dobiti''. Inače, CNN je analizirao i koliko je minuta Trump ''potrošio'' na određenu temu u svom sat i 40 minuta dugačkom govoru. Prema njoj, najveću je ''minutažu'' dobila tema imigranata i zločina u SAD-u, 9.49 minuta, a odmah nakon nje slijedi i tema carina i trgovine, 8.29.

Zanimljivo, Trumpova treća najdulja tema bila je o održanim izborima, o kojima je govorio 6 minuta i 28 sekundi. Još je više od po pet minuta govorio o temama policije, vojske, LGBTQ, a 4 minute i 48 sekundi je progovarao o ratu u Ukrajini. O granicama je govorio 3.38 minuta, o kriminalu općenito 3.31, a o porezima 3.09 minuta. Do po dvije minute obilježile su teme zdravstva, sigurnosti, energetici, ''odmazdi'', tehnologiji, DOGE-u, DEI-u...

Na temu inflacije potrošio je tek 1.31 minutu, a na ekonomiju još manje - svega 35 sekundi. O ratu u Gazi pričao je 49 sekundi, a na 40 sekundi se osvrnuo i na Elona Muska. Zanimljivo, na administraciju Bidena je potrošio 2.39 minuta.