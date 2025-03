Ovo nisu vidjeli posljednjih 50 godina: Milijuni strepe od rijetkog ciklona Alfred koji donosi razorne oluje

Australija se priprema na iznimno rijedak ciklon koji prijeti istočnoj obali u blizini Brisbanea, trećeg najvećeg grada zemlje. Stanovnici se pripremaju za opasnost koju donosi ciklon Alfred, prvi takav fenomen koji će pogoditi jugoistočni Queensland i sjeverni New South Wales u više od pola stoljeća. Tropski ciklon je snažna rotacijska oluja koja nastaje iznad tropskih oceana, varirajući u brzini, veličini i intenzitetu. Oluja dobiva status ciklona kada postigne kontinuirane vjetrove od najmanje 119 km/h. Iako su ciklon, tajfun i uragan ista pojava, njihovi nazivi ovise o geografskoj lokaciji: ciklon u južnom Pacifiku i Indijskom oceanu, tajfun u sjeverozapadnom Pacifiku, a uragan u sjevernom Atlantiku te središnjem i istočnom sjevernom Pacifiku. U srijedu se ciklon nalazio 400 kilometara istočno od Brisbanea, krećući se prema zapadu s kontinuiranim vjetrovima od 95 km/h i udarima do 130 km/h. Predviđa se da će dotaknuti kopno između Brisbanea i Gold Coasta krajem četvrtka ili početkom petka, javlja Sky News.

Meteorolozi upozoravaju na moguće razorne udare vjetra do 154 km/h, očekujući da će Alfred stići kao rijetka oluja kategorije dva. Australski Zavod za meteorologiju prognozira rekordne oborine do 80 cm u nekim područjima, što nadmašuje mjesečni prosjek za ožujak, upozoravajući na opasne poplave. Matt Collopy iz Zavoda za meteorologiju ističe: "Već danima bilježimo velike valove i snažne udare duž obale Queenslanda, uz poplave. Očekujemo pogoršanje situacije kako se sustav približava kopnu. Valovi, vjetar, kiša i posebno olujni uspor predstavljaju značajne rizike." Vremenska upozorenja obuhvaćaju više od 500 km obale, utječući na milijune ljudi u Queenslandu i New South Walesu. Premijer Anthony Albanese naglasio je važnost priprema, najavljujući raspoređivanje teških helikoptera i nudeći "sve potrebne resurse" državnim vlastima. Savezna vlada osigurava dodatnih 250.000 vreća s pijeskom uz 80.000 koje je već isporučila vojska, a stanovnici su viđeni kako ih postavljaju oko ugroženih nekretnina.

Vlasti su pozvale stanovnike predgrađa ugroženih poplavama da se evakuiraju najkasnije do četvrtka ujutro, a neki su već izvijestili da su to učinili. Neke škole u pogođenim područjima već su zatvorene u srijedu, a više će se zatvoriti u četvrtak. U četvrtak i petak sve škole u pogođenim područjima bit će zatvorene, bolnice neće obavljati nehitne operacije, a javni prijevoz neće prometovati, rekao je premijer Queenslanda David Crisafulli. Brojni letovi u pogođenim regijama su otkazani, a operateri su upozorili da će ih vjerojatno biti više sljedećih dana. Sportski događaji su također otkazani - ponajprije australsko WPGA prvenstvo i dvije utakmice australske nogometne lige u Queenslandu.

Garry Youngberry, meteorolog s 9News, upozorava da bi usporavanje ciklona moglo dovesti do njegovog jačanja, potencijalno dosežući kategoriju 3 neposredno prije udara. Nekoliko obalnih naselja u sjevernom NSW-u dobilo je upute za pripremu evakuacije u srijedu navečer. Upravitelj jednog turističkog parka potvrdio je evakuaciju svih turista, dok je oko 120 stalnih stanovnika ostalo. "Nemaju kamo otići," rekao je, dodajući da su mirni unatoč nadolazećoj opasnosti. Sve pripreme su završene, uključujući popravke, uklanjanje labavih predmeta i zatvaranje lokalnih objekata poput benzinske postaje.