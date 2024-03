'Ovo nije bio prosvjed, nego stranački skup. Dobro je za Milanovića što nije riskirao i došao'

Politička analitičarka Večernjeg lista Ankica Mamić za naš je portal komentirala prosvjed oporbe "Dosta je!", koji se ove subote istodobno održao u pet hrvatskih gradova, Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Varaždinu. Primijetila je manji odaziv građana na prosvjede, što ju, kazuje, ne iznenađuje.

"Prvi prosvjedni skup koji je bio održan u Zagrebu, onaj prije dva tjedna, imao je smisla jer tada još nismo imali raspisane izbore. Taj skup je okupio ukupnu antiHDZ-ovsku koaliciju i to je bio skup koji je apelirao na to da se što prije raspišu parlamentarni izbori. Saborska većina je to učinila, a nakon što su izbori raspisani, skupovi su u tom protestetnom smislu izgubili svoj smisao. To sada više nisu prosvjedi, nego predkampanjski, stranački skupovi. Ti prosvjedi više nemaju svoj razlog postojanja, što su, po meni, građani ispravno pročitali i jednostavno se nisu odazvali", poručila je.

S prosvjeda "Dosta je!", koalicije Rijeke pravde i stranke Možemo!, čelnici stranaka organizatora poručili su da Hrvatska može biti bolja zemlja i da se nalazimo u prijelomnom trenutku kada ćemo na izborima odlučiti idemo li putem optimizma i nade ili daljnjeg grabeža, apatije i očaja. Prosvjednici su, u pet velikih hrvatskih gradova, nosili transparente sa slikom stisnute šake i porukom "Dosta je!", hrvatske i stranačke zastave, transparente s natpisima "HDZ zločinačka organizacija", "Vadite šatore", "Go, Laura, Go", "Rijeke pravde dolaze". Takve poruke komentirala je Ankica Mamić.

"Najviše su se opet vidjeli plakati stranke Možemo!, podignuta ruka s porukom 'Dosta je'. Skupovi su opet izveli Sandru Benčić i Peđu Grbina na govornicu, ali, realno, nije to imalo veći efekt od bilo kojeg predizbornog stranačkog skupa. Ovdje je neobično da stranački skup zajedno organiziraju dvije stranke koje ne idu zajedno u koaliciju, međutim najavljuju buduću koaliciju, odnosno Možemo je rekao da će podržati svaku vladu lijevog centra", podsjeća politička analitičarka.

VEZANI ČLANCI:

Smatra da bi znatno veći odaziv na skupu bio da se na njemu pojavio i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. "Bio bi puno veći odaziv da je on došao. Budući da Milanović neće biti ni na jednoj listi, on zapravo nije sudionik izbora i nad njim niti Etičko povjerenstvo niti Ustavni sud nemaju nikakvih ingerencija. Predsjednik je očito procijenio da se ne treba pojavljivati na ovakvim skupovima i da nema potrebe riskirati. To više nisu prosvjedni skupovi, nego predizborni skupovi, na kojima njemu očito nije bilo uputno sudjelovati i mislim da je i on sam to tako procijenio. Mislim da je to dobra odluka i izazvala bi puno kontroverzi da je došao", poručila je Mamić.

Konačno, naša sugovornica komentirala je i skup Domovinskog pokreta, koji se u subotu održao u prepunoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskoga. "Domovinski pokret je od stranke krupnog kapitala, što su im mnogi predbacivali, postao jedna populistička stranka. Oni su prije svega uzeli Kolakušića u prvoj izbornoj jedinici, a on je u koaliciji sa Sinčićem i Lovrinovićem. To je jedna izrazito populistička skupina", kazuje Mamić, koja se potom dotaknula i moguće postizborne koalicije Domovinskog pokreta s HDZ-om, ali i ljevicom.

"Vidjet ćemo što će to repozicioniranje Domovinskog pokreta učiniti i hoće li HDZ sada uopće moći koalirati s jednom strankom koja je sada izrazito populistička. Teško mogu zamisliti kako bi sada oni bili uopće prihvatljiv koalicijski partner HDZ-u", kazuje. "Što se tiče ljevice, Domovinski pokret bi možda bio prihvatljiv partner koaliciji Peđe Grbina kada bi se podijelili manjinci", zaključuje, podsjećajući na to da Domovinski pokret ne želi koalirati sa SDSS-om, a, s druge strane, predsjednik Milanović ima "kompliciran odnos" s njima.