Izborna subota: Propast točkaste koalicije, danas veliki prosvjed, veliki skup Domovinskog pokreta

* Možemo i SDP neće na izbore ni u točkastoj koaliciji

* Zoran Milanović jučer je govorio kako datum izbora ostaje isti, Andrej Plenković prozvao ga je nasilnikom

* U pet gradova danas u 11 sati počinju prosvjedi protiv korupcije

Tijek događaja pratite iz minute u minutu.

10:35 U Lisinskom je počinje okupljanje Domovinskog pokreta. Članovi, uz pjesmu, pristižu sa svih strana. Sve o tome čitajte OVDJE.

7:30 Niz stranaka za danas je najavilo konferencije za medije. Nikola Grmoja iz Mosta u 13 sati je u Velikoj Gorici, u 11 sati počinje skup Domovinskog pokreta u Lisinskom, HSLS ima presisu u Zagrebu, također u 11 sati

7:00 SDP i Možemo ipak će na izbore samostalno. Objavila je to u petak navečer Sandra Benčić. "Pripremili smo se da izlazimo samostalno na izbore, izabrali smo četiri izborne jedinice, tražili smo ono što je realno i što dopirnosi zajedničkom uspjehu. Nismo se na kraju dogovorili, ali ne možemo reći da pregovori nisu bili korektni", objasnila je. Najavila je da na današnji prosvjed ipak idu, a moguća je i postizborna koalicija. "Ocijenili smo da ćemo na taj način postići bolji rezultat i da je to bolje za naš zajednički interes, a to je skidanje HDZ-a s vlasti", zaključio je nešto kasnije i SDP-ov Arsen Bauk.

6:30 "On je tu da jednostavno uvjeri Hrvate kao da ima neki problem. Mi imamo problem s njim svi skupa kao narod. Ne ja, svi skupa imamo problem s jednim nasilnikom koji krši Ustav i s kojim očito nešto nije u redu. S njim se trebaju pozabaviti drugi ljudi i drugi stručnjaci", komentirao je Zorana Milanovića premijer Andrej Plenković.

6:00 Zoran Milanović u petak je najavio kako neće biti promjene datuma izbora. "Datum izbora određuje predsjednik Republike, to je suvereno pravo. Nikakav Ustavni sud ne smije svoje nečiste prste gurati u to. Ni u kojim okolnostima, osim elementarne nepogode koja bi zemlju dovela u situaciju gdje nema nikakve vlasti. Neka se usude donijeti odluku o promjeni datuma izbora..."