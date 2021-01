'Ovo mora biti novi početak za Sisak i županiju'

Predsjedništvo HDZ-a odlučilo je kako će, umjesto Ive Žinića koji je opterećen aferama dao ostavku, sisačko-moslavački HDZ do održavanja izbora za novog čelnika organizacije voditi predsjednik sisačkog HDZ-a i saborski zastupnik Ivan Celjak.

Celjak je do parlamentarnih izbora u srpnju lani bio zamjenik županu Žiniću, no dao je ostavku i aktivirao osvojeni saborski mandat. Na unutarstranačkim izborima u studenome Celjak i sisački HDZ podržali su Žinićeva suparničkog kandidata za čelnika županijskog HDZ-a Zlatka Babića, no Žinić je tijesno uspio pobijediti. Sada Celjak preuzima njegovu političku funkciju, a prema nekim dužnosnicima stranke i mogući je HDZ-ov kandidat za župana.

Odlukom Predsjedništva stranke vodit ćete županijsku organizaciju HDZ-a. Mislite li da je ova afera nanijela štetu HDZ-u u županiji i da bi se to moglo osjetiti na skorašnjim lokalnim izborima?

Ova Vlada u svom mandatu ima dvije iznimno teške situacije; pandemiju koronavirusa i razoran potres. Zaista ne znam u kojem bi smjeru išla Hrvatska da se sustavno i odgovorno ne upravlja državom. Bi li SDP, da je na vlasti, uspio odmah nakon potresa mobilizirati cijeli sustav i osigurati pomoć iz Europske unije? HDZ je državotvorna stranka, naši su članovi bili na prvoj crti obrane tijekom Domovinskog rata i ta prisebnost djelovati brzo u najtežim trenucima nasljeđe je nas mlađih. Svaka situacija koja pobuđuje sumnju, pa i ova u kojoj se našao gospodin Žinić, zasigurno ne koristi rejtingu stranke. Predsjedništvo je o tome zauzelo čvrst stav, izvijestilo gospodina Žinića i on je podnio ostavku. Što se tiče štete koju apostrofirate za lokalne izbore, smatram kako svaki čelnik lokalne jedinice mora biti osoba koja ima znanje, snagu, koja poznaje teren s kojeg dolazi, koja iza sebe nema lošu upravljačku strukturu kao što ima, primjerice, gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček koju su mediji razotkrili u friziranju proračuna, diskriminaciji djece... Mi u Sisačko-moslavačkoj županiji imamo tim mladih perspektivnih ljudi koji ostvaruju iznimno pozitivne napretke u svojim sredinama: Dalibor Bišćan u Hrvatskoj Kostajnici, Marin Piletić u Novskoj, Zlatko Babić u Kutini...

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Žinić je morao odstupiti zbog stvari koje su se dogodile u prošlosti. Kako je moguće da u stranci ispod radara prolaze takve stvari koje onda naknadno izlaze u javnost, a stranka tek potom reagira?

HDZ je jasno pokazao da bez obzira na kojoj funkciji bila neka osoba, ako se pojavi opravdana sumnja za nepravilnosti ili se pokrene službena istraga, Predsjedništvo brzo reagira. Kada se nekome nešto implicira, moraju postojati dokazi i kao pravnik stava sam da samo optuživanje bez dokaza nanosi puno veću štetu. Ono što nije ispravno, što je nezakonito, što je moralno nedopustivo, potrebno je osuditi bez obzira u kojoj se stranci nalazi ta osoba. Treba li priznati da su se u prošlosti koju spominjete, u našoj stranci događale stvari koje su bile loše, nedopustive, da su pojedinci zatomili razinu osobne odgovornosti i nanijeli štetu stranci? Da, jesu. To je neprihvatljivo i nije smjer kojim HDZ sada ide. Novi smjer HDZ-a pod vodstvom predsjednika Plenkovića daje priliku mladima, pokazuje uključivost i usmjerenost stranke na budućnost, kao i sposobnost i snagu države u teškim i kriznim vremenima.

Sisačko-moslavačka županija sada ima puno većih problema od toga tko će biti kandidat na kojoj razini vlasti. Da sad pitate Siščanke i Siščane, vjerojatno bi vam rekli: ma samo neka dođe netko pošten, s novom energijom i neka se Sisak ne koristi za politička prepucavanja. Ja to podržavam i ne želim sudjelovati u medijskom prostoru na način na koji ga koristi SDP-ova gradonačelnica u borbi za još jedan mandat. Sve će se saznati na vrijeme.

Nastao je problem sa zakonom koji je građane Siska dijelom isključivao iz 100-postotne obnove. Je li moralo doći do amandmana oporbe i HDZ-a?

Problem je iskonstruirala oporba i razumljivo je da su dobili veliki medijski prostor. Od početka sam govorio da je ovo bio prijedlog zakona i kao takav pušten na raspravu u Saboru, a predviđao je veliku pomoć države. Budući da je donošenje ovog zakona od hitne važnosti, prijedlog zakona morao je biti pušten u proceduru, a ja sam cijelo vrijeme bio u kontaktu i s premijerom i članovima Vlade, budući da sam bio na terenu i imao jasan uvid u cijelu situaciju. Da je gradonačelnica kao čelna osoba Siska s konkretnim podacima s terena i opisom stvarne situacije surađivala s Vladom, građane se ne bi uopće opterećivalo ovom temom. Dakle, tražili smo najbolje rješenje za sve koje je pogodila ova katastrofa, ono koje je u skladu s Ustavom te smo, za razliku od SDP-a, išli na amandman koji bi obuhvatio sve koji su oštećeni tamo gdje je proglašena katastrofa. Time je obuhvaćena i moja županija i moj Sisak, ali i Zagrebačka i Karlovačka županija.

Kao netko tko živi na ovome području tvrdim da je ovdje revitalizacija bila potrebna i prije potresa, a sada je nužna. I gospodarska i socijalna i demografska revitalizacija koja će zadržati ljude ovdje. Samo adekvatno plaćena radna mjesta i ispunjenje ostalih uvjeta za život na ovome području mogu biti jamstvo da će razvoj uspjeti. Želim vjerovati da je katastrofa iza nas, a da je ovo novi početak za Sisačko-moslavačku županiju i moj Sisak.