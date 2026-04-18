ČINI SE ZDRAVOM I PRAKTIČNOM

Ovo je najopasnija hrana koju možemo kupiti u trgovini: 'Može imati smrtne ishode'

Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
18.04.2026.
u 19:43

Glavni problem leži u činjenici da se lisnato povrće obrađuje u velikim serijama i često miješa iz različitih izvora

Unaprijed oprano lisnato povrće u vrećicama, poput salate i špinata, često se smatra praktičnim i zdravim izborom, no stručnjaci upozoravaju da takvi proizvodi nose povećan rizik od kontaminacije, javlja Huffpost.

'Iako potrošači očekuju praktičnost i sigurnost, realnost je da su unaprijed oprane salate u vrećicama i dalje među najrizičnijim proizvodima u trgovinama zbog mogućnosti kontaminacije kroz cijeli opskrbni lanac', ističe Darin Detwiler s Northeastern University. Dodaje kako su upravo takvi proizvodi često povezani s prenosivim bolestima, uključujući teške komplikacije i smrtne ishode.

Glavni problem leži u činjenici da se lisnato povrće obrađuje u velikim serijama i često miješa iz različitih izvora. 'Jedan kontaminirani list može utjecati na tisuće pakiranja“, upozorava Detwiler. Patogeni poput Escherichia coli, Salmonele i Listerie mogu dospjeti u proizvod već na farmi, tijekom obrade ili transporta.

Dodatni problem je što se takva hrana najčešće konzumira sirova, pa se bakterije ne uništavaju toplinom. Stručnjaci upozoravaju da ni dodatno pranje kod kuće ne pomaže. 'Ako su kontaminirane, to se ne može prepoznati mirisom, okusom ili izgledom… i ne može se ukloniti pranjem“, naglašavaju stručnjaci.

Iako hlađenje može usporiti rast bakterija, ono ih ne uklanja. 'Hlađenje usporava rast bakterija, ali ih ne uništava', upozorava Detwiler. Zbog svega navedenog, stručnjaci savjetuju oprez pri kupnji - provjeru roka trajanja proizvoda, izbjegavanje oštećenih ili vlažnih pakiranja te čuvanje na odgovarajućoj temperaturi. Kao sigurniju alternativu ističu kupnju cijelih glavica salate ili svježeg špinata, koje je moguće oprati neposredno prije konzumacije.
