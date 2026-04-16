Hrvati otkrili koji proizvod kupuju isključivo od trgovačkih marki: 'Košta deset puta manje, a nemjerljivo su bolje'

Jednostavno pitanje "Koja vam je jeftinija (budžet) verzija svakodnevnog proizvoda ili namirnice bolja (kvalitetnija) od skupljih verzija?" objavljeno na hrvatskom Redditu, pokazalo se kao pun pogodak. U trenutku kada inflacija i rastući troškovi života vrše pritisak na kućne budžete, stotine Hrvata uključilo se u raspravu kako bi podijelili svoje omiljene proizvode trgovačkih marki koji, prema njihovom iskustvu, ne samo da su jeftiniji, već često i kvalitetniji od razvikanih brendova.

Sudeći prema broju glasova i komentara, proizvodi iz Lidla, Kauflanda i Eurospina apsolutni su pobjednici ove neslužbene ankete. Na samom vrhu našao se Lidlov proteinski puding, pogotovo kada je na akciji. Odmah su se nadovezali i drugi s pohvalama za Kauflandov proteinski mousse. Čini se da su mliječni proizvodi trgovačkih marki osvojili povjerenje kupaca, a kao odlična zamjena za popularne sirne namaze istaknut je onaj iz Kauflanda.

Velike pohvale dobio je i Eurospin, talijanski diskontni lanac koji se istaknuo s nekoliko proizvoda. Korisnici su posebno hvalili njihovu majonezu i čokoladice "cremini", koje su opisali kao izvrsnu i povoljniju verziju Bajadere. Spomenuta je i Don Jerez kava iz istog lanca kao "top kava". Općenito, brendovi poput Sparovog S-budgeta i Konzumovog K-plusa često su spominjani kao pouzdan izbor za kvalitetne, a povoljnije proizvode, pri čemu su neki istaknuli njihov kajmak kao "jedini pravi", za razliku od premium brendova koji ga navodno miješaju s maslacem.

Rasprava se nije zaustavila samo na hrani. Jedna od življih diskusija povela se oko umaka od rajčice, gdje su mnogi korisnici ustvrdili da su "sve talijanske rajčice i passate, makar koštale deset puta manje, bolje su".

Kad je riječ o kućanskim potrepštinama, apsolutni pobjednik su proizvodi trgovačke marke lanca DM. Njihove tablete za perilicu posuđa opisane su kao jeftinija, ali jednako učinkovita kopija skupih tableta. Pohvaljeni su i ostali proizvodi za čišćenje, kao i prehrambeni artikli iz DM-a, koji su, prema riječima korisnika, "smiješno jeftini, a nisu čista kemija".

Podaci pokazuju kako privatne trgovačke marke bilježe strelovit rast diljem Europe, dosežući gotovo 50 posto udjela na šest najvećih tržišta. Nekoć smatrane tek jeftinim kopijama, danas su rezultat velikih ulaganja trgovačkih lanaca u kvalitetu, dizajn i raznolikost ponude. Kako pokazuje i Reddit rasprava, za sve veći broj kupaca, odabir trgovačke marke više nije kompromis, već pametan i informiran izbor.