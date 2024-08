VIDEO Tigrovi i medvjedi u borbi jedni protiv drugih, a čovjek nadrapa: Znanstvenici na korak do otkrića

Odrasli medvjedi rijetko su prisiljeni boriti se protiv grabežljivaca, no situacija je drugačija na Indijskom potkontinentu. Usnati medvjedi tamo se sukobljavaju se jednim od najžešćih predatora - tigrovima. Iako su velike mačke zastrašujuće, one ne nalaze lak plijen u usnatim medvjedima, koji su veličine malog crnog medvjeda. Za studiju u časopisu Ecology and Evolution objavljenu ovog mjeseca, istraživači su pokazali da se tigrovi lako prišuljaju usnatim medvjedima, no kada tigar jednom napadne, medvjed često uzvrati.

Istraživači se nadaju da bi otkrića mogla pomoći u izradi strategija za smanjenje sukoba između ljudi i usnatih medvjeda koji se smatraju ranjivom vrstom. Usnati medvjedi sami po sebi nisu grabežljivi. Žive uglavnom na termitima, mravima i voću, no izvješća sugeriraju da su čak odgovorni za više napada na ljude nego bilo koji veliki mesožder na svijetu, piše The New York Times.

Ekolog Thomas Sharp pitao je lokalno stanovništvo zašto su usnati medvjedi tako agresivni. "Odgovor koji sam uvijek dobivao od ljudi bio je: 'To je zato što se bore s tigrovima'", rekao je. Zbog toga je radio s kolegama kako bi pokušao bolje razumjeti sukob između medvjeda i tigra.

Usnati medvjedi dosta vremena provode kopajući pognute glave, tražeći kukce. "Proizvode mnogo buke, a nisu baš svjesni", rekao je Sharp. S druge strane, tigar je životinja koja se medvjedu može lako prišuljati. Tigrovi često prilaze medvjedima vrlo blizu bez da budu primijećeni. Kada medvjedi postanu svjesni prijetnje, spremni su za borbu. Oni se podižu na stražnje noge i napadaju, a tigrovi ponekad odmah pobjegnu.

Napadi na ljude obično se događaju kada se usnati medvjed uplaši u neposrednoj blizini, baš kao i s tigrovima u studiji. Medvjedi također imaju tendenciju ustajati, udarati i napadati na sličan način. Sharp vjeruje da je moguće da su usnati medvjedi razvili averziju prema iznenađenjima zbog tigrova ili nekog drugog grabežljivca u prošlosti.