Ova umirovljenica jedina je u Hrvatskoj s takvim slučajem

Prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, dio obiteljske mirovine uz osobnu mirovinu odobren je do 10. ožujka za više od 106.500 korisnika. Mirovina.hr piše da posljednju isplatu HZMO statistički prikazuje još za siječanj, a ona obuhvaća nešto manje od 100.000 korisnika koji su ostvarili pravo na 27 posto mirovine preminuloga partnera. Tako im je bilo povoljnije nego da uzmu partnerovih 77 posto mirovine, a odreknu se vlastite.

Na ovaj način osobne mirovine korisnika dijela obiteljske mirovine povećane su za 101 euro u prosjeku, a iznosi dijela obiteljske mirovine kreću se u rasponu od ispod 20 pa sve do 400 eura. Dio obiteljske mirovine manji od 20 eura prima 589 korisnika. Onaj u iznosu od 380 do 400 eura prima samo jedan umirovljenik. Točnije, riječ je o korisnici invalidske mirovine koja joj iznosi manje od dijela obiteljske mirovine, svega 339 eura.

Još jedna umirovljenica ostvaruje dio obiteljske mirovine od 360 do 380 eura, a njezina starosna mirovina iznosi 577 eura. Od 300 do 320 eura dijela obiteljske mirovine dobivaju dvije umirovljenice, njih četiri od 280 do 300 eura, a jednako toliki iznos od 260 do 280 eura.

Ipak, najveći broj korisnika dijela obiteljske mirovine kreće se u rasponu primanja od 80 do 100 te 100 do 120 eura, njih više od 40.000, odnosno oko 40 posto. Osim onih koji dobivaju manje od 20 eura, za 4.883 korisnika, odnosno oko 5 posto, dio obiteljske mirovine iznosi od 20 do 40 eura. Od 40 do 60 eura dobiva gotovo 10.000 korisnika, dok ih oko 15.000 ostvaruje od 60 do 80 eura, piše Mirovina.hr.

Kako je Večernji pisao gotovo šest tisuća osoba starijih od 65 godina više nego lani dobit će u petak nacionalnu naknadu za starije osobe, mnogi među njima i prvi put. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje javlja da će 15. ožujka isplatiti 150 eura takozvane nacionalne mirovine za 12.703 osobe, većinom žene koje nisu nikada bile zaposlene ili su imale manje od 15 godina staža te nisu mogle dobiti redovnu mirovinu. Prošli mjesec naknadu je primilo oko 9800 osoba, dok se u prosincu 2023. godine i ranijih mjeseci broj primatelja kretao oko 7 tisuća. Veći broj starijih ljudi stekao je pravo na isplatu nacionalne mirovine nakon što je Vlada ublažila i promijenila zakonske uvjeta za stjecanje prava na naknadu, a novosti su stupile na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Lani je mjesečna nacionalna mirovina iznosila 120 eura, a od siječnja je povećana za 30 eura. I dalje će to biti manje od iznosa redovne mirovine koju neka osoba može dobiti za minimalnih 15 godina staža, što je nakon posljednjeg usklađenja oko 189 eura. Kada je 2021. godine Plenkovićeva Vlada uvodila tzv. nacionalnu mirovinu, očekivala je da će je primati oko 21 tisuća starijih osoba, no na kraju je broj primatelja bio trostruko manji. Uz dob od 65 godina, prvi eliminacijski uvjet bilo je 20 godina neprekidnog boravka u Hrvatskoj, što je od početka ove godine spušteno na deset godina.