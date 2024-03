Sami izračunajte buduću mirovinu: Građanima omogućen anonimni mirovinski kalkulator

Građani će sada na portalu Moja mirovina, koji je pokrenuo Središnji registar osiguranika (REGOS), moći imati pristup individualiziranim informacijama iz mirovinskog sustava te saznati projekciju iznosa buduće mirovine već od prvog ulaska na tržište rada. Portalu Moja mirovina može se pristupiti putem poveznice te sustava e-Građani.

Pristupom stranici, korisnicima se otvara anonimni mirovinski kalkulator putem kojeg se unosom traženih relevantnih podataka prikazuje izračun projiciranog iznosa mirovinskih primanja iz mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj, a prijavom putem sustava e-Građani, uz unos propisanih vjerodajnica, pristupa se personaliziranom mirovinskom kalkulatoru.

"Personalizirani mirovinski kalkulator građanima prvi put omogućuje uvid u projekciju iznosa njihove mirovine temeljene na podacima koji se za njih vode u sustavu mirovinskog osiguranja, kao i dodatne projekcije budućeg iznosa mirovine na temelju promjene parametara koji utječu na visinu mirovinskih primanja i to od prvog radnog odnosa. Osiguranicima je do sada bilo omogućeno saznati iznos svoje buduće mirovine najranije godinu dana prije odlaska u mirovinu, dok sada, putem portala Moja mirovina, tom podatku mogu pristupiti u svakom trenutku i od samog ulaska na tržište rada", pojašnjava REGOS.

Foto: Moja mirovina/Screenshot

Digitalna platforma implementirana je u sklopu projekta "MOJA MIROVINA – unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada“ ukupne vrijednosti 7.179.749,15 eura sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 85% koji je REGOS proveo u suradnji s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje (HZMO) te uz savjetodavnu potporu Svjetske banke u razvoju i izradi mirovinskog simulacijskog modela, kao i individualnog kalkulatora mirovina. Projekcije iznosa u sklopu mirovinskog simulacijskog modela temelje se na pretpostavkama budućih kretanja, kao i na zakonodavnom okviru kojim se uređuje mirovinsko osiguranje u Republici Hrvatskoj. U projekcije iznosa uključene su i najnovije porezne i mirovinske zakonske izmjene, naglašava REGOS.

Putem sustava e-Građani, prikazuju se tri simulacije iznosa buduće mirovine. Simulacija A prikazuje do sada stečena mirovinska prava i stanje mirovinske štednje. Prikazan iznos mirovine predstavlja projekciju iznosa starosne mirovine na dan izračuna. Simulacija B prikazuje projekciju iznosa buduće mirovine u slučaju da će buduće plaće osiguranika do umirovljenja biti na razini sadašnje plaće. To je projekcija iznosa starosne mirovine koju će korisnik ostvariti ako će od tog trenutka do odlaska u mirovinu zadržati svoj isti sadašnji status u mirovinskom osiguranju. Simulacija C omogućava unos podataka prema slobodnom odabiru korisnika, a prikazuje očekivani iznos mirovine u izabranoj opciji umirovljenja i budućih kretanja plaća i drugih dohodaka.

Također, platforma omogućava korisnicima da preuzmu tablični prikaz svih podataka na temelju kojih se izračunava projicirani iznos mirovine. Tako u svakom trenutku imaju uvid u podatke koji se za njih vode u sustavu mirovinskog osiguranja te mogu uvidjeti i sve eventualne nedostatke u upisanim podacima.

"Portal Moja mirovina osigurava potpunu transparentnost i dostupnost informacija koje se za građane vode u sustavu mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj te omogućava planiranje financijske budućnosti uvidom u projekcije iznosa mirovinskih primanja. Cilj razvoja ovog portala je razvoj financijske i mirovinske pismenosti građana te povećanje transparentnosti i jednostavnosti pristupa informacijama iz mirovinskog sustava", ustvrdio je REGOS.

