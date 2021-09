Ova općina pala je na 6 stanovnika po četvornom kilometru, mladim obiteljima darivat će zemljište za kuće

Slavko Tidlačka, načelnik najnenaseljenije općine Đakovštine, Levanjske Varoši procjenjuje da taj prirodnim resursima bogat, no krajnje demografski siromašan kraj i nadalje bilježi demografski nazadak, pa Tidlačka procjenjuje da će popisivače dočekati s približno 900 stanovnika.

Na popisu iz 2011. ovaj kraj imao je službeno nešto više od 1200 stanovnika u deset sela, na čak 136 četvornih kilometara - samo 8,8 stanovnika po km2, a obistine li se načelnikove prognoze o padu na 900 stanovnika, past će na - 6,6 stanovnika po km2. Kumovalo je tome i gašenje Doma za psihički bolesne u Breznici, kao i odlazak ovisnika iz komune u Paučju, a kojima je 2011. bio "pojačan" broj stanovnika, piše Glas Slavonije.

Loša demografska slika učinila je i da mjesna OŠ S. S. Kranjčevića u Varoši u novoj školskoj godini, kaže ravnateljica Nataša Šego, nema nijednog prvašića, a time ni prvi razred, nego njih sedam, no status rada u otežanim uvjetima to joj omogućuje. U 2021./2022. ima ukupno 42 učenika, a već godinama nijedan područni objekt, jer su svi posljednjih desetljeća zbog nedostatka djece redom zatvarani. Upravo će ti objekti, tj. čestice na njima, kao i još neke na cijelom varoškom području, plan je Općine, poslužiti, najavljuje Tidlačka, da ih lokalna samouprava daruje mladim obiteljima kao zemljišta za gradnju kuća.



- U tom smjeru išli bismo 2022. Rješavamo čestice koje vidimo za darovanje mladim obiteljima za gradnju kuća. Zasad potencijal za to vidimo kod desetak numera. Nešto nekretnina koje planiramo u te svrhe poklonjeno nam je, a priliku vidimo i na česticama gdje su sada godinama zatvorene područne škole, tako što će Općina sportsku dvoranu u Varoši, čiji je vlasnik 1/1, dati školi, a mi u zamjenu za zemljište dvorane želimo dostupne područne škole, tj. čestice s tim objektima. Jer, zapuštene su, ruševne godinama, pa i desetljećima i izvan bilo kakve upotrebe, a matica nema novca da to održava i privede nekoj svrsi - najavljuje Tidlačka.

- Ti su objekti dotrajali, vlažni su i najbolje ih je srušiti, a čestice prirediti za novo gradilište. Postupak sa školom dosta će potrajati, no već je dosta odrađeno. Naš odvjetnik kaže da se ide u dobrom smjeru - dodaje.



Općina darovanje zemljišta ne bi ograničila samo na domicilno stanovništvo. Mlade obitelji obvezala bi da više godina kuću ne mogu prodati. "Varijante su to koje pripremamo za proračun, a više ćemo znati i nakon popisa imovine", kaže Tidlačka. Dodatnu priliku za doseljavanje i ostanak mladih obitelji Općina vidi i u projektu ponovnog oživljavanja Stare kupke i njezinu povlačenju stručnog kadra iz drugih krajeva. "Ovdje je miran život, a danas su svi u pravilu mobilni. Dio mladih obitelji kaže kako nije toliko u pitanju dizanje kredita, no da pritom mnogo znači kada imaš riješeno zemljište, da u startu ne potrošiš novac za kupnju", kaže varoški načelnik.