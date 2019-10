Otvoren politički lov na Facebook, Kongres je 6 sati rešetao Zuckerberga

Prema svemu sudeći, američki Kongres otvorio je sezonu lova na Facebook, najveću i najutjecajniju društvenu mrežu koja je, bar posredno, uvelike utjecala na posljednje američke predsjedničke izbore.

Osnivač i većinski vlasnik Facebooka Mark Zuckerberg punih je šest sati u srijedu odgovarao na pitanja kojima su ga “rešetali” kongresnici i članovi odbora za financijska pitanja. Osnovni razlog za saslušanje pred Kongresom bila je Libra, odnosno nova kriptovaluta koju je Facebook lansirao, no kongresnici, njih više od 60, nisu štedjeli Zuckerberga ni s drugim pitanjima.

Nije im posao nadgledanje

Gotovo istoga trenutka kada je počelo saslušanje Zuckerberg je optužen da Facebook ne provjetrava istinitost političkih oglasa koji se pojavljuju na ovoj društvenoj mreži.

– Nije moj posao nadgledati što političari govore i koliko u tome ima istine – ustvrdio je Zuckerberg, a nije mogao ni potvrditi da će oglasi koje političari u duhu govora mržnje objavljuju na Facebooku biti uklonjeni. Jedino što je mogao ustvrditi jest da će biti uklonjeni oni oglasi koji pozivaju na nasilje ili odvraćaju ljude od glasovanja.

– Facebook nema i ne može imati ulogu u učenju glasača da prepoznaju na koji im način političari lažu – rekao je Zuckerberg. Nakon toga cijeli niz kongresnika obasuo ga je pitanjima o vrlo specifičnim oglasima, primjerice onima koje je tijekom izbora za Kongres 2018. objavljivao bivši član Američke nacističke stranke. Jedini Zuckerbergov odgovor bio je da je Facebook u procesu redefiniranja svoje politike oglasa te da u ovom trenutku ne može govoriti o detaljima niti može odgovarati na pitanja o pojedinim oglasima dok ne zna sve detalje.

– Uspjeli ste u onome što nitko do sada nije učinio niti je mislio da je to uopće moguće. Uzeli ste dijelove politike, dobro ih protresli i bacili na stol. Sada se svi pokušavaju u toj gužvi pronaći – odvratio mu je na to republikanski kongresnik Bill Huzienga. Kako je rekao, sada je ključno pitanje povjerenja.

– I zašto bismo nakon svega ovog vjerovali Facebooku, pogotovo kad se radi o novoj kriptovaluti – rekao je Huzienga otvarajući pitanje zbog kojeg su se, barem nominalno, i okupili kako bi saslušali Zuckerberga. Pitanje Libre.

Utrka s Kinom

Zuckerberg je na to odgovorio, kao i nekoliko puta do sada, da Facebook ne bi lansirao kriptovalutu bez da posjeduje odobrenja svih potrebnih američkih regulatornih agencija i pri tome najavio da su njegove tvrtke Facebook i Calibra voljne napustiti cijeli projekt ako se pokaže da ijedna dozvola ili suglasnost nedostaju. Naime, projekt Libra okuplja 28 članica, velikih tvrtki i korporacija, među kojima je Facebook lider, ali svakako ne i jedini.

– Uostalom, ovo je i dobra stvar za SAD. Ako Mark Zuckerberg i Facebook ne stvore ovakvu kriptovalutu, budite sigurni da će to učiniti Xi Jinping i Kina – rekao je Zuckerberg. To je pak dovelo do cijelog niza pitanja zašto je, ako je cilj Libre i patriotizam, sjedište Libre u Švicarskoj, a ne u SAD-u, na što je došao odgovor kako je to bilo pitanje poslovnog izbora, no da Švicarska ne može utjecati na kriptovalutu kako bi to mogla Kina.

Facebook je jedna od najvećih kompanija svijeta, i to kompanija koja ima mogućnost utjecaja na javno mišljenje. Pogotovo na javno mišljenje koje kreira političku sliku svijeta. I nema nikakve sumnje da je pod snažnim povećalom svih regulatora u SAD-u jer vjerojatno nitko ne želi da se ponove bilo kakve sumnje u utjecaj na predsjedničke ili bilo koje druge izbore na zapadu.

– Sama budućnost Facebooka je izvjesna. Društvena mreža broj 1 i dalje će opstati iako se nalazi pred cijelim nizom optužbi. Ne samo da je platforma za manipulaciju mišljenjem i stavovima birača, već i da se na njoj bez prevelike kontrole promiče politika mržnje, rasizam, nejednakost između spolova... Facebook aktivno radi na uklanjanju takvih sadržaja, ali sustav ne funkcionira uvijek. I iako mu je popularnost blago opala, iako se koriste i druge mreže, Facebook je izgradio carstvo koje sada više nitko ne može ugroziti i ostaje vodeća platforma za oglašavanje – kaže ekspert za komunikacije Boris Čalić.