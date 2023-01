Otvaranje granice između Hong Konga i Kine, prvi put od početka pandemije

Kina će u nedjelju ponovo otvoriti granicu sa svojom posebnom administrativnom jedinicom Hong Kongom, prvi puta u tri godine nakon što je Peking odlučio ublažiti stroge mjere protiv covida-19 koje se uvelike unazadile gospodarski rast zemlje. Otvaranje granice znači slobodna putovanja između tog financijskog središta i kontinentalne Kine, bez obavezne karantene, iako će se to činiti "postupno i na uređen način", objavio je kineski ured za Hong Kong i Macau. Kina je spremna za ponovno otvaranje te će nedjelja označiti dobrodošlicu međunarodnim putnicima i povratnicima bez obavezne karantene, prvi puta od 2020., bez obzira na ponovni rast broja zaraženih.

Iako nikada nije u potpunosti zatvorio cijeli grad, Hong Kong je gotovo slijepo slijedio kinesku politiku nultog covida sve do sredine 2022., kada je počeo ublažavati restrikcijske mjere. Bivša britanska kolonija je ukinula sve mjere protiv covida u prosincu, no maske su još uvijek obavezne kod vježbanja.

Foto: Li Tao/XINHUA (221223) -- BEIJING, Dec. 23, 2022 (Xinhua) -- President Xi Jinping meets with Chief Executive of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) John Lee, who is on a duty visit to Beijing, capital of China, Dec. 23, 2022. (Xinhua/Li Tao) Photo: Li Tao/XINHUA

Čelnik Hong Konga John Lee je novinarima rekao da će od 8. siječnja granicu moći prijeći maksimalno 60.000 ljudi dnevno. Prelazak kopnene granice će morati rezervirati preko interneta, a dolasci zrakoplovima i trajektima će ovisiti o dostupnosti karata. Lee vjeruje da će ova mjera privući strane ulagače i donijeti pozitivan učinak. Vlada će kasnije objaviti kriterije prelaska granice između Hong Konga i Macaua.

Prije pandemije koronavirusa koja se u Kini pojavila krajem 2019., godišnje je granicu između Hong Konga i Kine prelazilo više od 236 milijuna putnika. Kina od putnika iz Hong Konga više neće zahtjevati covid putovnice, dok će se stanovnicima kontinentalne Kine od nedjelje izdavati posebne turističke i poslovne vize za posjet Hong Kongu.

