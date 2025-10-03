Naši Portali
PREVARA BEZ GRANICA

Otkrivena mreža ljubavnih prevara: 26-godišnjakinja i društvo 'oprali' 200.000 € preko kladionica

03.10.2025.
u 17:24

Na taj način pokrivali gotovo sve moguće ishode oklada, a uplaćeni novac vraćao im se kao "dobitak".

Zbog sumnje da je na tzv. romantičnim prijevarama zaradila preko 60.000 eura koprivničko-križevačka policija je prijavila 26-godišnjakinju s đurđevačkog područja koju tereti i da je s još trojicom muškaraca preko igara na sreću oprala najmanje 140.000 eura. Istražitelji sumnjaju da je 26-godišnjakinja od siječnja 2023. do veljače 2025. godine prevarila više osoba lažno im obećavajući intimne i romantične veze putem raznih aplikacija za komunikaciju.

Uz novčane uplate primala je i razne bonove čime je, prema policijskim tvrdnjama, ostvarila protupravnu imovinsku korist od najmanje 60.000 eura. Troje muškaraca, zajedno s njom, osumnjičeno je i za pranje novca. U policiji kažu da su, kako bi prikrili nezakonito stečen prihod, koristili svoje račune kod priređivača igara na sreću i na digitalnim platformama. Na taj način pokrivali gotovo sve moguće ishode oklada, a uplaćeni novac vraćao im se kao "dobitak".

Potom su sredstva prebacivali na račune u digitalnoj banci, podizali gotovinu na bankomatima te dio prosljeđivali drugim korisnicima aplikacija i igara na sreću. Ovim su radnjama, prema sumnjama policije, ostvarili dodatnu korist od najmanje 140.000 eura. Protiv svih osumnjičenih podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

