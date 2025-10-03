Policija koristi novu metodu za nesavjesne vozače: 'Brzo je i sigurno, posebno u jednoj situaciji'

Češka policija izvijestila je da je dvadeset novih policijskih regruta uspješno završilo specijalizirani tečaj obuke za korištenje šiljaste trake. Ovaj alat, koji je ove godine već pomogao u završetku pet opasnih potjera u Južnoj Moravskoj, bit će korišten još češće. U rujnu je obuku prošlo dodatnih 34 policajaca na aerodromu Vyškov, čime je broj obučenih pripadnika policije porastao na 170, piše HAK revija.

Šiljasta traka važan je uređaj za brzo i sigurno okončanje rizičnih potjera. Sastavljena od metalnih sklopivih dijelova s šiljcima, postavlja se na cestu, obično iza patrolnog vozila, neposredno prije nego što se vozilo u bijegu približi. Šiljci probijaju gume i zadržavaju se u njima, čime se postupno ispušta zrak, čime se vozilo sigurno usporava i sprječava naglo proklizavanje ili gubitak kontrole. Ovaj alat koristi se kada vozač odbija stati, vozi prebrzo i ugrožava druge sudionike u prometu.

Jedna od nedavnih uspješnih intervencija dogodila se u lipnju u okrugu Znojmo. Žena koja je imala važeću zabranu vožnje pokušala je pobjeći od policije. Policajci iz Pohořelica postavili su šiljastu traku u blizini Branišovice. Gume su joj probušene dok je prelazila preko trake, a ona je uspjela prijeći samo nekoliko stotina metara prije nego što je bila prisiljena stati. Naknadnim testiranjem otkriveno je da je bila pozitivna na droge.