VAŽAN UREĐAJ

Policija koristi novu metodu za nesavjesne vozače: 'Brzo je i sigurno, posebno u jednoj situaciji'

stop policija
Ilustracija: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
03.10.2025.
u 19:00

Ovaj alat koristi se kada vozač odbija stati, vozi prebrzo i ugrožava druge sudionike u prometu.

Češka policija izvijestila je da je dvadeset novih policijskih regruta uspješno završilo specijalizirani tečaj obuke za korištenje šiljaste trake. Ovaj alat, koji je ove godine već pomogao u završetku pet opasnih potjera u Južnoj Moravskoj, bit će korišten još češće. U rujnu je obuku prošlo dodatnih 34 policajaca na aerodromu Vyškov, čime je broj obučenih pripadnika policije porastao na 170, piše HAK revija.

Šiljasta traka važan je uređaj za brzo i sigurno okončanje rizičnih potjera. Sastavljena od metalnih sklopivih dijelova s šiljcima, postavlja se na cestu, obično iza patrolnog vozila, neposredno prije nego što se vozilo u bijegu približi. Šiljci probijaju gume i zadržavaju se u njima, čime se postupno ispušta zrak, čime se vozilo sigurno usporava i sprječava naglo proklizavanje ili gubitak kontrole. Ovaj alat koristi se kada vozač odbija stati, vozi prebrzo i ugrožava druge sudionike u prometu.

Jedna od nedavnih uspješnih intervencija dogodila se u lipnju u okrugu Znojmo. Žena koja je imala važeću zabranu vožnje pokušala je pobjeći od policije. Policajci iz Pohořelica postavili su šiljastu traku u blizini Branišovice. Gume su joj probušene dok je prelazila preko trake, a ona je uspjela prijeći samo nekoliko stotina metara prije nego što je bila prisiljena stati. Naknadnim testiranjem otkriveno je da je bila pozitivna na droge.

stop policija
Ključne riječi
auto Barkod policija

