Objavljeno 800 stranica tajnih ugovora: Rusija i Kina sklopile pakt, ovo je njihov plan?

Afera je eksplodirala nakon što je haktivistička skupina Black Moon objavila oko 800 stranica tajnih ugovora i popratnih materijala koji detaljno opisuju vojni sporazum između Rusije i Kine. Autentičnost dokumenata, koji datiraju iz 2023. i 2024. godine, potvrdio je i analizirao ugledni britanski think-tank, Kraljevski institut za obrambene i sigurnosne studije (RUSI). Iako postoji mogućnost da su dijelovi dokumenata izmijenjeni, stručnjaci smatraju da je srž informacija vjerodostojna.

Ovi papiri otkrivaju da je Rusija pristala ne samo prodati Kini kompletan set naoružanja i opreme za opremanje jednog zračno-desantnog bataljuna, već i prenijeti tehnologiju koja će Pekingu omogućiti masovnu proizvodnju i modernizaciju sličnih sustava u budućnosti, što predstavlja značajan korak u njihovoj vojnoj suradnji, piše The Washingtin Post

U središtu sporazuma, čija se vrijednost prije finalizacije procjenjivala na oko 543 milijuna eura, nalazi se isporuka napredne vojne opreme. Kina od Rusije kupuje 37 lakih amfibijskih jurišnih vozila BMD-4M, 11 lakih amfibijskih protutenkovskih samohodnih topova Sprut-SDM1 te 11 oklopnih transportera BTR-MDM "Rakushka".

Ugovori specificiraju da sva oklopna vozila moraju biti opremljena kineskim komunikacijskim i zapovjednim sustavima, što ukazuje na tehničku superiornost kineske opreme, ali i na potrebu za interoperabilnošću s ostatkom kineske vojske. Uz to, Rusija će Kini isporučiti i specijalne padobranske sustave "Dalnolyot", dizajnirane za ubacivanje tereta do 190 kg s visine do gotovo 10.000 metara, omogućujući specijalnim snagama neprimjetnu infiltraciju na teritorij neprijatelja.

Prijenos znanja i iskustva ključan je dio ovog dogovora, vjerojatno i vrjedniji od same opreme. Rusija se obvezala provesti potpuni ciklus obuke za kineski bataljun. Vozači oklopnih vozila obučavat će se u bazi Kurganmashzavod, dok će se posade zapovjednih vozila i protutenkovskih topova obučavati u Penzi. Nakon individualne obuke na simulatorima, kolektivna obuka cijelog kineskog bataljuna održat će se na poligonima u Kini, pod nadzorom ruskih instruktora. Oni će kineske padobrance pripremiti za desantiranje, upravljanje vatrom i manevriranje kao kohezivna jedinica. Sporazum uključuje i osnivanje Centra za tehničko održavanje i popravak ruske opreme u Kini, uz prijenos sve potrebne tehničke dokumentacije, što Kini otvara vrata za lokalizaciju proizvodnje.

Strateške implikacije ovog sporazuma su ogromne, posebno u kontekstu Tajvana. Kineski predsjednik Xi Jinping navodno je naredio svojoj vojsci da bude spremna za vojnu aneksiju otoka do 2027. godine. Klasična amfibijska invazija izuzetno je rizična jer su mjesta pogodna za desant ograničena i dobro poznata tajvanskoj obrani. Zračni desant nudi alternativu, no, kao što je Rusija bolno naučila kod zračne luke Hostomel u Ukrajini, lako pješaštvo bez oklopne potpore ne može zadržati ciljeve protiv mehaniziranog neprijatelja. Sposobnost zračnog desantiranja oklopnih vozila na alternativne lokacije, poput golf terena ili drugih otvorenih površina u blizini ključnih luka i zračnih luka, dramatično povećava borbenu moć kineskih desantnih snaga i daje im realnu šansu da osiguraju koridor za dolazak glavnine snaga.

Iako Kina već posjeduje i razvija vlastita zračno-desantna oklopna vozila, kupnja cijelog bataljunskog kompleta od Rusije ukazuje na to da je Pekingu najvrjednije rusko borbeno iskustvo. Narodnooslobodilačka vojska Kine (PLA) nema recentnog iskustva u vođenju složenih zračnih operacija, za razliku od ruskih zračno-desantnih snaga. Stoga je obuka u zapovijedanju i kontroli, procedurama i taktikama koje Rusi prenose vjerojatno glavni motiv ovog posla. Suradnja se proteže na najviše razine, uključujući ruski Rosoboronexport i kineske državne divove poput NORINCO, a Jack Watling, analitičar s RUSI-ja, zaključuje kako je ovo "vrlo dobar primjer kako su Rusi postali pokretač za Kineze", čineći vojske dviju zemalja gotovo nerazdvojnima i pretvarajući Rusiju u stratešku rezervu za Kinu.