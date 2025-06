Ukrajina zaustavlja Putina: Kako je Sumy postao simbol propasti ruskih ambicija

Ruska ljetna ofenziva u Ukrajini gubi zamah samo nekoliko tjedana nakon početka, unatoč rekordnom broju napada na više frontova.Analiza The Telegrapha otkriva da je Moskva na putu da u lipnju nadmaši vlastiti rekord ofenzivnih operacija postavljen prošlog mjeseca. Međutim, intenzitet napada nije rezultirao značajnim probojima na bojištu. Ofenziva, pokrenuta u svibnju nakon zimskog planiranja, proteže se od sjevernih pograničnih regija Sumyja i Harkiva do prvih crta u Donjecku i Dnjepropetrovsku, gdje ruske snage prvi put pokušavaju proboj. Tijekom zime, Moskva je ojačala svoje snage, usavršila taktiku i poboljšala koordinaciju raketnih i bespilotnih napada. Početni znakovi ukazivali su na uspjeh ovih priprema.

Prema DeepStateu, ukrajinskom obavještajnom projektu otvorenog koda koji prati teritorijalne promjene, ruske snage su u svibnju napredovale najbržim tempom od prošlog studenog. U Donjeckoj regiji ostvareni su kontinuirani dobici, posebice između Pokrovska i Kostjantinivke, ključnih ciljeva Moskve. Međutim, nekoliko tjedana nakon početka kampanje, momentum slabi. "Rusi trenutno nemaju kapacitet za pokretanje nečeg novog i drugačijeg. Ljetna ofenziva bit će samo nastavak njihovih proljetnih aktivnosti," izjavila je za The Telegraph Angelica Evans, analitičarka za Rusiju u Institutu za proučavanje rata (ISW).

U Sumyju su ruske snage naizgled zaustavljene. Nakon ponovnog ulaska u regiju u siječnju i intenziviranja prodora ovog proljeća, ruske trupe nisu uspjele ostvariti daljnji napredak. Štoviše, Ukrajina je uspjela povratiti dio teritorija. Pavlo Narožni, ukrajinski vojni analitičar iz Sumyja, otkrio je za The Telegraph da je glavni cilj Rusije u regiji bila Junakivka, smještena izravno na cesti koja povezuje Rusiju sa središtem Sumyja. Ukoliko bi Rusija zauzela grad, to bi otvorilo put prema obližnjim selima na rubu velike šume. Prema Narožnom, to bi bila "katastrofa" za Ukrajinu. "Šuma se proteže sve do grada Sumyja. Ako uspiju dovesti topništvo u Junakivku i šumu, mogu ugroziti grad Sumy artiljerijom", dodao je.

Unatoč žestokim borbama, Ukrajina je uspjela usporiti ruski napredak u regiji. ISW izvještava da Rusija šalje tisuće slabo obučenih vojnika da predvode napredovanje - obrazac koji se ponavlja duž cijele linije fronta. "Ruska ofenziva je uglavnom zastala... Imaju prednost u ljudstvu i dronovima, ali njihova pješadija je vrlo slabo obučena, ako uopće," izjavio je za The Telegraph visoki ukrajinski dočasnik koji se bori u smjeru Kupianska u Donjecku.

Kampanja u Sumyju dio je širih ruskih nastojanja da uspostave tampon zonu duž granice, s ciljem odvraćanja ukrajinskih dronova i prekograničnih napada. Kijev je tu regiju koristio kao odskočnu dasku za svoj upad u susjednu rusku Kursku oblast 2024. godine. Iako je deklarativni cilj bio osiguranje granice, Vladimir Putin je prošlog tjedna nagovijestio mogućnost ambicioznijih ciljeva.

"Sljedeći je grad Sumy, regionalno središte. Nemamo zadatak zauzeti Sumy, ali ne isključujem tu mogućnost," izjavio je na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, ponovno potičući strahove od šire ofenzive.

Ukrajinski vrhovni zapovjednik objavio je u četvrtak da je ruski napredak u Sumyju potpuno zaustavljen. "Rusko napredovanje u pograničnom području Sumyja zaustavljeno je ovog tjedna, a linija fronte je stabilizirana," potvrdio je Oleksandr Sirski. Iako je Sumy simbolična i strateška meta, to je samo jedan segment ljetne ofenzive. Ukrajinski dužnosnici tvrde da Rusija također pokušava probiti granicu Dnjepropetrovske oblasti i nastavlja pritisak kako bi osigurala cijeli Donbas na istoku. "Rusija se uistinu fokusirala na ono što nazivamo ukrajinskim pojasom tvrđava, koji uključuje Kramatorsk, Kostjantinivku i Slavjansk," objasnila je Evans. "Međutim, od prvih mjeseci rata nisu pokazali sposobnost za brz i širok napredak koji bi im bio potreban za osvajanje tih gradova."

U Donjecku, rusko zauzimanje Kostjantinivke, ključnog ukrajinskog logističkog središta, otvorilo bi put napadima na Kramatorsk i Slavjansk, približavajući Putina kontroli nad cijelom regijom Donbasa. No, s obzirom na trenutni tempo ruskog napada i nedostatnu obuku njihovih snaga, taj scenarij djeluje malo vjerojatnim. "Za osvajanje Kramatorska trebalo bi im dodatnih 100.000 ljudi," procjenjuje ukrajinski dočasnik. "Trebalo im je 40.000 za Avdiivku, 70.000 za Bahmut, a to je uključivalo i neke vrlo dobro obučene i sposobne Wagnerove plaćenike."

Uistinu, unatoč očitoj prednosti u ljudstvu do 20 prema 1 u pojedinim sektorima, ukrajinske snage koje brane Kostjantinivku održale su svoje položaje. "Naš je zadatak blokirati njihove akcije," izjavio je kapetan Filatov za The New York Times, navodeći da se tjedno događa do 15 ruskih napada. "Rusi su u nezavidnoj poziciji s obzirom na razinu iscrpljenosti koju trpe," ocijenio je Nick Reynolds, stručnjak za bojišta u Kraljevskom institutu ujedinjenih oružanih snaga. "Nisu bili u stanju održati taj pritisak zbog ograničenih zaliha obnovljivog oružja, posebice topništva i oklopnih vozila."

Vojnici su ostvarili određeni napredak sjeverno od Toretska, ali urbane borbe oko grada usporile su napredovanje. Istovremeno, u Pokrovsku intenzitet napada ostaje visok, no rezultati su neuvjerljivi. U četvrtak se više od četvrtine prijavljenih ukrajinskih bitaka na prvoj crti fronta odvijalo oko grada, ali bez značajnijeg napretka. "Rusi već duže vrijeme nisu zauzeli nijedan grad. Slave pobjede nad malim gradovima i selima bez stvarne strateške vrijednosti, podsjećajući na prakse iz sovjetskog doba," komentirao je profesor Michael Clarke, analitičar sigurnosti i obrane. S obzirom na to da Rusija pokušava otvoriti nove velike fronte u Sumyju i Harkivu, istovremeno nastojeći prodrijeti u Dnjepropetrovsk, "svaka potencijalna korist u Donjecku gubi se zbog preopterećenosti njihovih snaga," dodao je. Disperzija snaga ključni je aspekt ruske strategije, posebice zbog straha od uspješnih protuofenziva koje je Ukrajina pokrenula 2022. godine. "Rusi izbjegavaju rizik," istaknula je Evans, "što im ograničava manevarsku slobodu."

Razvlačenje snaga diljem Ukrajine također je dio ruske "operativne teorije pobjede" – postizanje "sustavnog sloma" ukrajinske vojske nametanjem intenzivnog pritiska, umjesto forsiranja velikog proboja, objasnio je Reynolds, dodajući: "Čini se da su ruske snage prihvatile to kao način na koji ratovanje funkcionira, iako to nije točno." Unatoč općem nedostatku zamaha, ruske snage su ovog tjedna zabilježile značajan uspjeh – zauzimanje vrijednog nalazišta litija u zapadnom Donjecku. Rudnik, smješten neposredno izvan sela Ševčenko, osvojen je posljednjih dana, prema geolociranim snimkama.

Iako površine od samo 100 hektara, ovo je jedno od najbogatijih poznatih nalazišta litija u Ukrajini. Njegov gubitak predstavljat će udarac dugoročnim razvojnim ciljevima Kijeva, posebice u kontekstu nastojanja da privuče zapadna ulaganja za poslijeratnu obnovu. Dok su uspjesi na bojištu ograničeni, Rusija je posljednjih tjedana pokrenula niz razornih napada na civilne ciljeve. Najmanje devet osoba poginulo je u ruskom raketnom i dronskom napadu na Kijev u ponedjeljak, dok je 28 ljudi stradalo u sličnom napadu 17. lipnja. U utorak je Rusija izvela smrtonosni raketni napad na Dnjepar, usmrtivši najmanje 19 i ranivši 300 osoba, a u subotu ujutro napad na stambenu zgradu u Odesi rezultirao je smrću bračnog para i ranjavanjem 17 ljudi. Slično taktičkoj odluci o raspršivanju snaga diljem Ukrajine umjesto koncentracije u jednoj regiji, ovi napadi sugeriraju da je dugoročni cilj Rusije zauzimanje cijele zemlje, a ne samo četiri regije koje je ilegalno anektirala 2022. godine.

"Svjedočimo značajnom intenziviranju udara od siječnja 2025., a situacija se samo pogoršala u posljednjih šest mjeseci. Ovo je pokušaj da se stanovništvo natjera na odlazak i olakša buduće zauzimanje gradova," zaključila jeEvans. "U konačnici, očekujemo povratak ambiciji osvajanja cijele Ukrajine", dodala je.