Otkrivamo što donosi novi zakon o zdravstvu: Taksa na cigarete i alkohol, veća participacija...

Maksimalan iznos participacije koji plaća pacijent bez dopunskog zdravstvenog osiguranja udvostručit će se s trenutačne dvije na četiri tisuće kuna, ili će se pak u potpunosti delimitirati i uvesti fiksan postotak plaćanja od primjerice 10%.

Ovo drugo znači da ako pacijent bez dopunskog završi u bolnici i njegov račun za zdravstvene usluge bude, primjerice, 50.000 kuna, participaciju će u tom slučaju platiti 5000 kuna. Ako pak bude prihvaćen prvi prijedlog, platit će račun 4000 kuna. Trenutačan maksimalan iznos od dvije tisuće kuna, koliko je propisano da najviše može platiti pacijent bez dopunskog zdravstvenog osiguranja, više nije opcija.

Radna skupina pri Ministarstvu zdravlja koja radi na izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju donijela je upravo navedena dva prijedloga kao ključne izmjene, a jasno da će na kraju biti usvojen jedan od tih modela. Koji god to prijedlog u konačnici bio i završio u spomenutom zakonu, cilj mu je isti – povećati broj građana koji imaju, odnosno točnije rečeno koji plaćaju dopunsko zdravstveno osiguranje.

Oko milijun građana, naime, nema ugovoreno dopunsko osiguranje i njih se želi prisiliti da to promijene. Pritom, kako neslužbeno doznajemo, neće poskupjeti polica dopunskog HZZO-a.

– Smisao je motivirati građane izvan sustava dopunskog da uđu u to osiguranje i da zdravstvene ustanove, prije svega bolnice koje su sada u minusu, uprihoduju više, pri čemu se cijena police građanima ne povećava – komentirao je dr. Dražen Jurković, direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu, odakle su već prije izlazili s ovakvim prijedlozima.

Radna skupina, podsjetimo, osnovana je za izmjene ovog zakona prema modusu kako su rađene izmjene na sjednici Vlade netom prihvaćenog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, i broji 51 člana koji su pozvani da podnesu svoje prijedloge. Promjena u naplati participacije s ciljem rasta osiguranika u dopunskom ključna je zasad promjena koja dolazi otamo. Inače, HZZO osigurava i više od 700 tisuća građana po različitim osnovama na račun državnog proračuna. Te se kategorije oslobođenih plaćanja dopunskog zasigurno neće revidirati jer je to uostalom i politička mina, tako da će s pravom na besplatnu policu dopunskog ostati svi koji to pravo imaju i dosad.

Izuzev participacije, prema neslužbenim informacijama, izmjene ovog zakona neće liberalizirati tržište obveznog zdravstvenog osiguranja koje ostaje isključivo pod Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Raspravljalo se na radnoj skupini o pojedinim pitanjima poput kontrole bolovanja, ali i o takozvanim preventivnim taksama. Takse su to koje bi bile zapravo dodatan porez na cigarete i alkohol radi preventivnih zdravstvenih mjera, a čija bi cijena mogla biti i udvostručena. Ideja je to koja se također više puta provlačila u javnom prostoru, ali koja, jasno, ima snažan i moćan otpor. No stručna skupina iznijela je kao ideju na stol i takav način sankcioniranja za zdravlje štetnog ponašanja.

