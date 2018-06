Lovrinović podržao liječnike u bijelom štrajku: 'Zdravstveni sustav je teško bolestan'

Predsjednik stranke Promijenimo Hrvatsku Ivan Lovrinović dao je potporu liječnicima primarne zdravstvene zaštite koji su u bijelom štrajku zaključivši kako je zdravstveni sustav teško bolestan. Upozorio je na nepodnošljivu razinu uplitanja politike u sustav zdravstva dodavši kako će zdravstveni sustav biti moguće dovesti u red u onoj mjeri u kojoj politika nastavi vedriti i oblačiti tim sustavom.

- U primarnoj zdravstvenoj zaštiti moramo konačno prekinuti političku zapovjednu liniju od razine župana, načelnika do ravnatelja doma zdravlja. To je prva crta obrane demografije i najvažnija karika demografskog zaokreta. U tom sustavu uvijek riječ o političkoj podobnosti, uhljebljivanju, a često na štetu pacijenata. To dovodi do situacije da oni koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ne mogu raditi svoj posao, njihov broj pacijenata se gomila na listama, zbog čega su liste čekanja sve veće – rekao je Lovrinović. Smatra da novca za zdravstveni sustav ima dovoljno kad se zna da Hrvatska izdvaja oko 23 milijarde kuna za taj sustav.

- Nedopustivo je i neodrživo da se u sustav primarne zdravstvene zaštite ulaže svega 3,4 milijarde kuna. U uređenim zemljama od ukupnih rashoda 30 do 40 posto ulaže se u primarnu zdravstvenu zaštitu, što je logično jer tu radi najviše liječnika, a dobivaju najmanje sredstava. Nama je sekundarna zaštita postala primarna jer se više troši za lijekove, oko 4,5 milijarde kuna, nego za čitavu primarnu zdravstvenu zaštitu. Hrvatska izdvaja oko 7,5 posto sredstava iz proračuna, što je u prosjeku EU, međutim, ne može se lopatama nabacati novca u ovakav zdravstveni sustav koji je netransparentan i protkan interesnim skupinama kojima nikada dosta novca – pojašnjava Lovrinović.

Rad prema pravilima struke se nastavlja do usvajanja naših zahtjeva, najavila je predsjednica Hrvatske udruge koncesionara primarne zdravstvene zaštite dr. Josipa Rodić.

- Liječnici ne mogu biti roblje na kojima parazitira uprava doma zdravlja. Pozivam mlade liječnike, ali i starije koji su u strahu da ne preuzimaju odgovornost za odrađivanje četiri ili više ambulanti. Interesni lobiji, a to su župani, gradonačelnici i ravnatelji, uništili su primarnu zdravstvenu zaštitu jer su mnoga mjesta bez liječnika što znači da jedan liječnik odrađuje pet do šest ambulanti, a građani nemaju svakodnevnu zdravstvenu zaštitu – kazala je Rodić.

