Ministar uzvraća liječnicima: Neću dopustiti da se ordinacije nasljeđuju

Obiteljski liječnici u srijedu prosvjeduju na Markovu trgu, a ministar zdravstva prof. dr. sc. Milan Kujundžić na Vladi će tada predstaviti izmijenjeni Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Upravo je konačni Nacrt izmjena tog zakona okidač za okupljanje doktora primarne zdravstvene zaštite na prosvjedni skup koji će se održati u srijedu od 12 do 14 sati. Liječnici su pozvali kolege da primaju samo hitne pacijente. Iz Udruge koncesionara primarne zdravstvene zaštite pozvali su liječnike da svakom pacijentu posvete 20 minuta, što će očekivano stvoriti čekanje i red u ordinacijama. U bijeli štrajk iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine pozvali su i studente medicine i pacijente, obitelji i prijatelje, a u pozivu su naveli tri razloga za prosvjed u srijedu.

Nema nasljeđivanja

Zakon koji ministar Kujundžić u srijedu nosi na Vladu, podsjetimo, izbacio je u svojoj konačnoj verziji potpunu privatizaciju primarne, odnosno omogućavanje da svi liječnici na toj razini zdravstvene zaštite otvore svoju ordinaciju, da se ukine trenutačnih 30 posto, koliko ih je obvezno ostati pod kapom doma zdravlja. Nadalje, u konačnoj verziji Zakona “izbrisan” je i članak oko kojeg su se najviše lomila koplja – nasljeđivanje njihovih ordinacija odlaskom u mirovinu. Treći razlog koji stoji u pozivu jest da se mladim liječnicima nakon što diplomiraju fakultetu omogući dobivanje specijalizacije. No, ključna su prva dva razloga oko kojih se u startu činilo da liječnici primarne imaju konsenzus s ministrom zdravstva. Dok se privatizacija i nasljeđivanje praktički već smatralo riješenim, dr. Kujundžić je, da tako kažemo, u fotofinišu najavio da ništa od toga. Prosvjed, štrajk, kako god zvali akciju u srijedu, stoga je posljednji pokušaj pritiska na izmjene Zakona koje se donose, dogovaraju, povlače i kombiniraju već godinu dana. Pritisak je to na koji, kako nam je izjavio ministar zdravstva, neće pristati i zakon u ovoj svojoj konačnoj verziji ide na Vladu.

– Ovaj je zakon pravedno rješenje i za liječnike i za pacijente i za zdravstveni sustav. Taj je prosvjed borba za osobne materijalne interese. Izmjenama Zakona liječnici u domovima zdravlja moći će više zaraditi, pet posto više ih može otići u ordinaciju i odluka o tomu više nije u rukama ravnatelja, nego je donosi županijska skupština. Ono što sigurno sa Zakonom ide jest bolja kontrola što je tko napravio, kakvih pregleda i koliko kvalitetno. Dakle, kontrolirat će se izvršenost, kvaliteta i sadržaj posla – komentirao je ministar zdravstva, koji je bez ikakve ograde poručio i da oblik privatizacije nasljeđivanja liječničkih ordinacija nije za naš zdravstveni sustav.

Pojašnjenje “do 25 posto”

Novi zakon, naime, donosi da do 25 posto liječnika primarne treba ostati pod domom zdravlja. Pravnici, ali i iz Udruge poslodavaca u zdravstvu upozorili su da je taj članak zakona nejasan jer navod ”do 25 posto” u praksi može biti i nula i deset posto itd. Ministar Kujundžić na to odgovara da je svaka nedoumica oko tumačenja tog članka riješena time što će postotak (do navedenih 25 posto) koliko liječnika treba ostati pod domom zdravlja odlučivati županijska skupština.

Isto tijelo lokalnih jedinica odlučivat će i u slučajevima kada odlazak u ordinaciju traže specijalnosti, kojih ionako u pojedinim domovima zdravlja ima po jedan poput, primjerice, ljekarni, logopeda, psihijatra u nekom domu zdravlju. Time su stoga riješene posljednje pravne dvojbe oko ovog Zakona koji, nadalje, donosi i nagrađivanje rada liječnika u bolnicama, definiranje obveza u smislu dežurstva vikendom, praznicima i blagdanima na primarnoj razini.