PROVJERA REAKCIJE

Otkrili Putinov opasni plan za Baltik: Pronašao je slabu točku NATO-a?

Autor
Maša Ilotić Šuvalić
22.04.2026.
u 16:11

Švedska vojska poručuje da ostaje u visokom stupnju pripravnosti i poziva na jačanje kolektivne obrane Baltičke regije

Glavni zapovjednik švedskih oružanih snaga, Michael Claesson, izjavio je da Moskva ima kapacitet za brzu akciju koja ne bi morala biti velika, već bi služila kao politička poruka i provjera reakcije Zapada. Prema njegovim riječima, takav scenarij mogao bi uključivati pokušaj zauzimanja strateški važnog otoka u Baltičkom moru, poput švedskog Gotlanda. "Rusija bi mogla izvesti takvu operaciju u bilo kojem trenutku", upozorio je Claesson, dodajući da cilj ne bi bio dugotrajna okupacija, već testiranje kako će NATO odgovoriti i hoće li se unutar saveza pojaviti nesuglasice.

Švedska vojna obavještajna služba procjenjuje da Rusija već sada raspolaže sposobnostima za ograničene napade u regiji, a u sljedećim godinama mogla bi proširiti te kapacitete, posebno ako se rat u Ukrajini smiri i omogući prebacivanje snaga bliže granicama NATO-a. U posljednje vrijeme NATO je promijenio fokus svojih vojnih vježbi. Umjesto klasičnih scenarija napada na istočnom krilu, savezničke snage sve češće simuliraju ruske ofenzivne operacije na ključne baltičke otoke, švedski Gotland, danski Bornholm te estonske otoke Hiiumaa i Saaremaa. Ovi otoci smatraju se strateški izuzetno važnima jer kontroliraju pomorske putove i pristup Baltičkom moru.

Švedska je već ranije, u rujnu prošle godine, u službenom izvješću izravno navela Gotland kao moguću metu brze ruske vojne operacije morem ili zrakom. Sadašnje upozorenje dolazi u trenutku pojačane ruske aktivnosti u regiji, uključujući hibridne prijetnje poput sabotaža, kibernetičkih napada i uznemiravanja zračnog prostora.

Claesson i švedski dužnosnici naglašavaju da Švedska, kao nova članica NATO-a, ozbiljno shvaća ove rizike i intenzivno priprema obranu, posebno jačanjem prisutnosti na Gotlandu koji je dugo bio demilitariziran, a sada ponovno dobiva strateški značaj.
Iako se radi o upozorenju temeljenom na procjenama obavještajnih službi, a ne o konkretnoj neposrednoj prijetnji, strručnjaci upozoravaju da Rusija traži slabu točku u NATO-u. 

Švedska vojska poručuje da ostaje u visokom stupnju pripravnosti i poziva na jačanje kolektivne obrane Baltičke regije, jer bi svaki ruski potez na ovom području mogao imati dalekosežne posljedice za cijeli NATO, piše Mirror.

TR
Tramuntana
16:17 22.04.2026.

TOP- odlican clanak a sada jedan clanak o tome tko se jedini prijetio da ce oduzeti nesto EU? Daskoj. I sve to bez posljedica za jedinu prijetnju agresijom

