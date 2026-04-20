Šokantne glasine o zavjeri unutar Kremlja: Elita se sprema na udar? Cure detalji navodne operacije

U Moskvi se sve glasnije šire glasine o dubokim pukotinama unutar kremaljske elite, a neki analitičari upozoravaju da se Vladimir Putin suočava s rastućim unutarnjim pritiskom koji bi mogao ugroziti njegovu dugogodišnju vlast. Prema izvješćima koja dolaze iz ruskih oporbenih krugova i zapadnih medija, napetosti unutar političke, sigurnosne i poslovne elite Rusije postaju sve teže prikriti. Rat u Ukrajini, teške zapadne sankcije i dugotrajna ekonomska izolacija stvorili su ozbiljne pukotine u odnosima koji su desetljećima držali kremaljski sustav na okupu.

Ruski sociolog Igor Eidman, koji živi u egzilu u Njemačkoj, otvoreno tvrdi da se po prvi put nakon dugo vremena interesi ljudi iz Putinova najbližeg kruga bitno razilaze od interesa samog predsjednika. "To je potencijalno vrlo opasna situacija za kremaljsko vodstvo", upozorio je Eidman, ističući da dio elite sve više brine o očuvanju vlastitog bogatstva i utjecaja, koji su ozbiljno ugroženi zapadnim sankcijama i blokadom pristupa međunarodnim tržištima, piše londonlovesbusiness.com.

Slične ocjene dolaze i od ruskog pisca i komentatora Maksima Kalashnikova, koji ukazuje na sve veći jaz između kremaljskog vrha i dijelova ekonomske te administrativne elite. Oligarsi i veliki poslovni igrači, koji su godinama bili ključni stupovi Putinova sustava, sada se navodno sve više osjećaju kao žrtve rata koji donosi samo gubitke, a ne korist. U Estoniji su se pojavile i špekulacije o mogućoj “operaciji Sumrak” (Operation Twilight), navodnom unutarnjem izazovu Putinovoj vlasti.

Iako nema nikakvih potvrđenih dokaza o organiziranom pokušaju državnog udara, glasine se šire Moskvom i izazivaju zabrinutost među promatračima. Unatoč svemu, većina analitičara naglašava da Putin i dalje čvrsto drži kontrolu nad ključnim sigurnosnim službama i političkim institucijama, koje ostaju temelj njegove moći.

Do sada nije bilo neovisne potvrde o bilo kakvom aktivnom planu protiv predsjednika, a većina tvrdnji ostaje na razini neprovjerenih spekulacija i glasina iz oporbenih i emigrantskih krugova. Ipak, stručnjaci upozoravaju da dugotrajni rat, ekonomski pritisak i rastuće nezadovoljstvo unutar elite stvaraju plodno tlo za nestabilnost. Ako se interesi kremaljskih moćnika nastave razilaziti od Putinovih, situacija bi u budućnosti mogla postati znatno opasnija nego što se trenutno čini. Za sada Kremlj šuti o ovim glasinama, a službeni dužnosnici nastavljaju projicirati sliku jedinstva i stabilnosti.