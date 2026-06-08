Prijeti nova eskalacija: Trump poručio Izraelu i Iranu da odmah prekinu s napadima

Američki predsjednik Donald Trump poručio je Izraelu i Iranu u ponedjeljak da "odmah" obustave napade u objavi na društvenim mrežama. Trump je objavio na platformi Truth Social da Izrael i Iran "odmah moraju prekinuti razmjenu vatre". Nakon 100 dana rata i dva mjeseca nakon početka krhkog primirja, regiji prijeti nova eskalacija i ugrožene su nade američkog predsjednika da će uskoro postići sporazum o okončanju rata na Bliskom istoku.

Iran je od nedjelje navečer ispalio "gotovo 30 balističkih projektila" na Izrael, rekao je izraelski vojni dužnosnik u ponedjeljak oko podneva. Teheran je svoje napade predstavio kao "upozorenje" u znak odmazde za izraelsko bombardiranje južnih predgrađa Bejruta, uporišta proiranskog islamističkog pokreta Hezbolaha.

"Ispalili su gotovo 30 balističkih projektila prema Izraelu, a hutisti su ispalili još dva, od kojih se jedan srušio prije nego što je stigao do Izraela", rekao je u ponedjeljak vojni dužnosnik pod uvjetom anonimnosti tijekom brifinga sa stranim novinarima.

Izrael je ranije priopćio da je pogodio petrokemijsko postrojenje na jugozapadu Irana, uz napade na vojne ciljeve i druge lokacije, nakon što je Axios objavio da je Trump u nedjelju navečer razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i navodno mu rekao da se suzdrži od daljnjih napada. "U ovom kompleksu se proizvode i koriste kemijski materijali za balističke projektile ispaljene prema Državi Izrael", rekao je isti dužnosnik.

Teheran je u ponedjeljak optužio Washington da je izravno odgovoran za nastavak sukoba na Bliskom istoku. "Nitko ne vjeruje da bi cionistički režim (Izraela) poduzeo bilo kakve korake bez prethodne koordinacije i suradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama", kazao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej, naglašavajući "odgovornost SAD-a".

"Postupci cionističkog režima u regiji se ne mogu odvojiti od američkih politika", dodao je na tiskovnoj konferenciji u Teheranu, prenosi AFP. Bagej je dodao da se posrednički napori Pakistana za okončanje rata na Bliskom istoku nastavljaju unatoč ovim okolnostima.