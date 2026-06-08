Prijeti nova eskalacija: Trump poručio Izraelu i Iranu da odmah prekinu s napadima

Američki predsjednik Donald Trump poručio je Izraelu i Iranu u ponedjeljak da "odmah" obustave napade u objavi na društvenim mrežama. Trump je objavio na platformi Truth Social da Izrael i Iran "odmah moraju prekinuti razmjenu vatre". Nakon 100 dana rata i dva mjeseca nakon početka krhkog primirja, regiji prijeti nova eskalacija i ugrožene su nade američkog predsjednika da će uskoro postići sporazum o okončanju rata na Bliskom istoku.
Iran je od nedjelje navečer ispalio "gotovo 30 balističkih projektila" na Izrael, rekao je izraelski vojni dužnosnik u ponedjeljak oko podneva. Teheran je svoje napade predstavio kao "upozorenje" u znak odmazde za izraelsko bombardiranje južnih predgrađa Bejruta, uporišta proiranskog islamističkog pokreta Hezbolaha.
"Ispalili su gotovo 30 balističkih projektila prema Izraelu, a hutisti su ispalili još dva, od kojih se jedan srušio prije nego što je stigao do Izraela", rekao je u ponedjeljak vojni dužnosnik pod uvjetom anonimnosti tijekom brifinga sa stranim novinarima.
Izrael je ranije priopćio da je pogodio petrokemijsko postrojenje na jugozapadu Irana, uz napade na vojne ciljeve i druge lokacije, nakon što je Axios objavio da je Trump u nedjelju navečer razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i navodno mu rekao da se suzdrži od daljnjih napada. "U ovom kompleksu se proizvode i koriste kemijski materijali za balističke projektile ispaljene prema Državi Izrael", rekao je isti dužnosnik.
Teheran je u ponedjeljak optužio Washington da je izravno odgovoran za nastavak sukoba na Bliskom istoku. "Nitko ne vjeruje da bi cionistički režim (Izraela) poduzeo bilo kakve korake bez prethodne koordinacije i suradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama", kazao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej, naglašavajući "odgovornost SAD-a".
"Postupci cionističkog režima u regiji se ne mogu odvojiti od američkih politika", dodao je na tiskovnoj konferenciji u Teheranu, prenosi AFP. Bagej je dodao da se posrednički napori Pakistana za okončanje rata na Bliskom istoku nastavljaju unatoč ovim okolnostima.Najmanje 15 mrtvih nakon snažnog potresa na Filipinima, ljudi ostali zarobljeni ispod ruševina
Zašto Trump nije prije reagirao na ubijanje, prisilno iseljavanje i okupiranje u Libanonu? I to već mjesecima za vrijeme "primirja". 3500 kršenja primirja bombardiranjem Libanona od strane Izraela. 3500 puta je mogao reagirati. Nije ni jednom. Ali je sad. Zašto?