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UGROŽENE NADE O SPORAZUMU

Prijeti nova eskalacija: Trump poručio Izraelu i Iranu da odmah prekinu s napadima

FILE PHOTO: U.S. President Trump meets Israeli PM Netanyahu at Trump’s Mar-a-Lago club, in Palm Beach
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
1/5
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
08.06.2026.
u 12:44

Teheran je u ponedjeljak optužio Washington da je izravno odgovoran za nastavak sukoba na Bliskom istoku.

Američki predsjednik Donald Trump poručio je Izraelu i Iranu u ponedjeljak da "odmah" obustave napade u objavi na društvenim mrežama. Trump je objavio na platformi Truth Social da Izrael i Iran "odmah moraju prekinuti razmjenu vatre". Nakon 100 dana rata i dva mjeseca nakon početka krhkog primirja, regiji prijeti nova eskalacija i ugrožene su nade američkog predsjednika da će uskoro postići sporazum o okončanju rata na Bliskom istoku.

Iran je od nedjelje navečer ispalio "gotovo 30 balističkih projektila" na Izrael, rekao je izraelski vojni dužnosnik u ponedjeljak oko podneva. Teheran je svoje napade predstavio kao "upozorenje" u znak odmazde za izraelsko bombardiranje južnih predgrađa Bejruta, uporišta proiranskog islamističkog pokreta Hezbolaha. 

"Ispalili su gotovo 30 balističkih projektila prema Izraelu, a hutisti su ispalili još dva, od kojih se jedan srušio prije nego što je stigao do Izraela", rekao je u ponedjeljak vojni dužnosnik pod uvjetom anonimnosti tijekom brifinga sa stranim novinarima.

Izrael je ranije priopćio da je pogodio petrokemijsko postrojenje na jugozapadu Irana, uz napade na vojne ciljeve i druge lokacije, nakon što je Axios objavio da je Trump u nedjelju navečer razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i navodno mu rekao da se suzdrži od daljnjih napada. "U ovom kompleksu se proizvode i koriste kemijski materijali za balističke projektile ispaljene prema Državi Izrael", rekao je isti dužnosnik. 

Teheran je u ponedjeljak optužio Washington da je izravno odgovoran za nastavak sukoba na Bliskom istoku. "Nitko ne vjeruje da bi cionistički režim (Izraela) poduzeo bilo kakve korake bez prethodne koordinacije i suradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama", kazao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej, naglašavajući "odgovornost SAD-a".

"Postupci cionističkog režima u regiji se ne mogu odvojiti od američkih politika", dodao je na tiskovnoj konferenciji u Teheranu, prenosi AFP. Bagej je dodao da se posrednički napori Pakistana za okončanje rata na Bliskom istoku nastavljaju unatoč ovim okolnostima. 

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Ključne riječi
Izrael napad na Iran Donald Trump

Komentara 1

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Avatar "Godina ima 55 nedjelja"
"Godina ima 55 nedjelja"
13:05 08.06.2026.

Zašto Trump nije prije reagirao na ubijanje, prisilno iseljavanje i okupiranje u Libanonu? I to već mjesecima za vrijeme "primirja". 3500 kršenja primirja bombardiranjem Libanona od strane Izraela. 3500 puta je mogao reagirati. Nije ni jednom. Ali je sad. Zašto?

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