Silicijska dolina i Meta sve se otvorenije priklanjaju Trumpu i desnici

Bivši potpredsjednik britanske vlade i nekadašnji direktor globalnih poslova u tvrtki Meta, Nick Clegg, izjavio je da su se vodeće kompanije iz Silicijske doline posljednjih godina približile politici pokreta MAGA (Make America Great Again) i američkog predsjednika Donalda Trumpa, pri čemu su neke to učinile prvenstveno iz vlastitog interesa.

Govoreći u podcastu „The Rest is Money“, Clegg je rekao da je njegov odlazak iz Mete u ožujku 2025., nekoliko mjeseci nakon početka Trumpova drugog mandata, došao u trenutku velikih promjena u tehnološkom sektoru. Prema njegovim riječima, brojni rukovoditelji koji su se ranije držali podalje od političkih rasprava počeli su se otvorenije priklanjati desnici, prenosi The Guardian.

Istodobno, smatra Clegg, promijenile su se i same digitalne platforme. Društvene mreže, koje su nekoć bile usmjerene na međuljudsku komunikaciju, danas se sve više oslanjaju na algoritamski preporučen sadržaj, uključujući i sadržaje generirane umjetnom inteligencijom.

Bivši Metin dužnosnik osvrnuo se i na suradnju britanske države s američkom tehnološkom kompanijom Palantir Technologies. Izrazio je zabrinutost zbog sve veće ovisnosti javnog sektora o malom broju velikih tehnoloških dobavljača te upozorio da bi Palantir mogao postati previše integriran u državne sustave.

Rasprava o ulozi Palantira u Velikoj Britaniji posljednjih je mjeseci postala intenzivnija. Parlamentarni odbor za znanost, inovacije i tehnologiju nedavno je upozorio na rastuću ovisnost javnog sektora o velikim tehnološkim tvrtkama te predložio da se po isteku ugovornih mogućnosti 2027. godine preispita nastavak suradnje s tom kompanijom.

Palantir odbacuje tvrdnje o stvaranju ovisnosti korisnika o svojim sustavima. Predstavnici tvrtke ističu da su pojedini državni odjeli bez poteškoća prebacivali podatke i procese na druge pružatelje usluga te naglašavaju da njihova tehnologija pomaže učinkovitijem funkcioniranju britanskog zdravstvenog sustava.

Clegg je u Metu stigao 2018. godine nakon afere povezane s Cambridge Analytica skandalom te je sudjelovao u saniranju posljedica jednog od najvećih reputacijskih udara u povijesti kompanije. Tijekom njegova mandata uspostavljeno je i neovisno tijelo za nadzor odluka o moderiranju sadržaja. Njegovi komentari dolaze u trenutku kada se sve češće raspravlja o političkom utjecaju velikih tehnoloških kompanija, ulozi umjetne inteligencije i odnosu između privatnog sektora i državnih institucija.