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AMERIKANCI U ČUDU

Procurila Obamina reakcija na Brexit, nije mogao vjerovati što su napravili: 'Potpuno ste se sj****i'

President Obama Signs Finance Reform Bill Into Law
Chip Somodevilla
Autor
Lorena Posavec
08.06.2026.
u 13:05

"Jedan visoki dužnosnik State Departmenta rekao mi je zbunjenim tonom i s izrazom sažaljenja u očima: 'Navikli smo na padove vlada i kaos kod nekih vaših europskih susjeda, ali mislili smo da ste vi oni razumni'", rekao je bivši veleposlanik

Prvi je put otkrivena privatna reakcija bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame, puna psovki i užasa, na britansku odluku o izlasku iz Europske unije. Prema riječima bivšeg britanskog veleposlanika u SAD-u, lorda Kima Darrocha, Obama je smatrao da je Ujedinjeno Kraljevstvo samo sebe "sjebalo". Pišući u knjizi sira Anthonyja Seldona, The Brexit Effect, lord Darroch, britanski izaslanik u Washingtonu 2016. godine, kada je održan referendum o EU, navodi da su visoki dužnosnici u Obaminoj administraciji bili "užasnuti" Brexitom. Objava ulomaka dio je nove kampanje The Independenta o tome kako Britanija može obnoviti svoje narušene veze s Europom. Lord Darroch prisjeća se slikovitog opisa koji mu je dao jedan član Obamina bliskog kruga dva dana nakon referenduma, kada ga je upitao što predsjednik misli o ishodu.

Lord Darroch piše: "'On (Obama) misli da ste se potpuno sjebali'. Bilo je to u Washingtonu u lipnju 2016., nekoliko dana nakon pobjede opcije za izlazak, na ručku s jednim članom užeg kruga Baracka Obame, a to je bio njegov odgovor na moje pitanje kako je Obama doživio ishod. Moj gost je nastavio: 'Jednostavno ne razumijemo zašto biste raspisali referendum koji niste morali održati, a da pritom niste bili potpuno sigurni da ćete dobiti pravi odgovor. Što sada, nakon što ste sami sebe raznijeli?'" Obama je izazvao kontroverze nekoliko tjedana prije glasanja o Brexitu kada je rekao da će, ako Britanija napusti EU, Ujedinjeno Kraljevstvo biti "na kraju reda" za trgovinske pregovore sa SAD-om. To je shvaćeno kao nespretan pokušaj da pomogne konzervativnom premijeru Davidu Cameronu u njegovoj unaprijed izgubljenoj borbi da zadrži Britaniju u EU-u. Lord Darroch opisuje Brexit kao "nečuven čin samoozljeđivanja" koji je Britaniju ostavio "umanjenom i izoliranom".

Kaže da su mnogi visoki američki dužnosnici u vrijeme glasanja mislili slično. "Primijetio sam kako me ljudi gledaju gotovo užasnuto, s pitanjem u očima: 'Što ste to učinili?'" "Prijatelj iz State Departmenta rekao je: 'Neki od nas pitaju se koja je sada uopće svrha Ujedinjenog Kraljevstva kada napuštate EU'". Opće američko viđenje Brexita bilo je da "Keystone Cops vode predstavu", kaže lord Darroch. "Mene i moje kolege iz veleposlanstva desetak su puta dnevno pitali: 'Što se, zaboga, ondje događa?'" "Jedan visoki dužnosnik State Departmenta rekao mi je zbunjenim tonom i s izrazom sažaljenja u očima: 'Navikli smo na padove vlada i kaos kod nekih vaših europskih susjeda, ali mislili smo da ste vi oni razumni'".

"Izgubljena je stoljećima stara reputacija stabilne vlade i uređenog parlamenta, koji funkcioniraju u skladu s drevnim tradicijama". U stvarnosti, Brexit je Ujedinjeno Kraljevstvo ostavio "i umanjenim i izoliranim". Postojala je opasnost da će morati "ići, metaforički na koljenima, SAD-u i EU-u" moleći za bolji dogovor o carinama. "Najnečuveniji samoozljeđujući aspekt našeg dogovora o Brexitu jest taj da smo, bez obzira na našu povijest jedne od velikih slobodnotrgovinskih nacija svijeta... uspostavili tvrdu granicu s EU-om". U ubodu koji je, čini se, usmjeren prema Donaldu Trumpu, lord Darroch tvrdi da bi Britanija trebala zagovarati slobodnu trgovinu i djelovanje u borbi protiv klimatskih promjena jer "sljedećih nekoliko godina ništa od toga neće dolaziti iz Amerike".

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Ključne riječi
veleposlanik EU Barack Obama SAD UK Brexit

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