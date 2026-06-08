Procurila Obamina reakcija na Brexit, nije mogao vjerovati što su napravili: 'Potpuno ste se sj****i'

Prvi je put otkrivena privatna reakcija bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame, puna psovki i užasa, na britansku odluku o izlasku iz Europske unije. Prema riječima bivšeg britanskog veleposlanika u SAD-u, lorda Kima Darrocha, Obama je smatrao da je Ujedinjeno Kraljevstvo samo sebe "sjebalo". Pišući u knjizi sira Anthonyja Seldona, The Brexit Effect, lord Darroch, britanski izaslanik u Washingtonu 2016. godine, kada je održan referendum o EU, navodi da su visoki dužnosnici u Obaminoj administraciji bili "užasnuti" Brexitom. Objava ulomaka dio je nove kampanje The Independenta o tome kako Britanija može obnoviti svoje narušene veze s Europom. Lord Darroch prisjeća se slikovitog opisa koji mu je dao jedan član Obamina bliskog kruga dva dana nakon referenduma, kada ga je upitao što predsjednik misli o ishodu.

Lord Darroch piše: "'On (Obama) misli da ste se potpuno sjebali'. Bilo je to u Washingtonu u lipnju 2016., nekoliko dana nakon pobjede opcije za izlazak, na ručku s jednim članom užeg kruga Baracka Obame, a to je bio njegov odgovor na moje pitanje kako je Obama doživio ishod. Moj gost je nastavio: 'Jednostavno ne razumijemo zašto biste raspisali referendum koji niste morali održati, a da pritom niste bili potpuno sigurni da ćete dobiti pravi odgovor. Što sada, nakon što ste sami sebe raznijeli?'" Obama je izazvao kontroverze nekoliko tjedana prije glasanja o Brexitu kada je rekao da će, ako Britanija napusti EU, Ujedinjeno Kraljevstvo biti "na kraju reda" za trgovinske pregovore sa SAD-om. To je shvaćeno kao nespretan pokušaj da pomogne konzervativnom premijeru Davidu Cameronu u njegovoj unaprijed izgubljenoj borbi da zadrži Britaniju u EU-u. Lord Darroch opisuje Brexit kao "nečuven čin samoozljeđivanja" koji je Britaniju ostavio "umanjenom i izoliranom".

Kaže da su mnogi visoki američki dužnosnici u vrijeme glasanja mislili slično. "Primijetio sam kako me ljudi gledaju gotovo užasnuto, s pitanjem u očima: 'Što ste to učinili?'" "Prijatelj iz State Departmenta rekao je: 'Neki od nas pitaju se koja je sada uopće svrha Ujedinjenog Kraljevstva kada napuštate EU'". Opće američko viđenje Brexita bilo je da "Keystone Cops vode predstavu", kaže lord Darroch. "Mene i moje kolege iz veleposlanstva desetak su puta dnevno pitali: 'Što se, zaboga, ondje događa?'" "Jedan visoki dužnosnik State Departmenta rekao mi je zbunjenim tonom i s izrazom sažaljenja u očima: 'Navikli smo na padove vlada i kaos kod nekih vaših europskih susjeda, ali mislili smo da ste vi oni razumni'".

"Izgubljena je stoljećima stara reputacija stabilne vlade i uređenog parlamenta, koji funkcioniraju u skladu s drevnim tradicijama". U stvarnosti, Brexit je Ujedinjeno Kraljevstvo ostavio "i umanjenim i izoliranim". Postojala je opasnost da će morati "ići, metaforički na koljenima, SAD-u i EU-u" moleći za bolji dogovor o carinama. "Najnečuveniji samoozljeđujući aspekt našeg dogovora o Brexitu jest taj da smo, bez obzira na našu povijest jedne od velikih slobodnotrgovinskih nacija svijeta... uspostavili tvrdu granicu s EU-om". U ubodu koji je, čini se, usmjeren prema Donaldu Trumpu, lord Darroch tvrdi da bi Britanija trebala zagovarati slobodnu trgovinu i djelovanje u borbi protiv klimatskih promjena jer "sljedećih nekoliko godina ništa od toga neće dolaziti iz Amerike".