Detalji užasa kod Virovitice: Prestizao dva auta pa se frontalno sudario. Četvero poginlih

Četiri osobe poginule su u stravičnoj prometnoj nesreći koja se u nedjelju oko 12.25 sati dogodila na sjevernoj virovitičkoj obilaznici, a policija je nakon očevida objavila detalje tragedije.

Prema informacijama policije, nesreću je izazvao 44-godišnji vozač osobnog automobila virovitičkih registracija koji je tijekom vožnje iz smjera Lipovca prema Breziku krenuo pretjecati automobil austrijskih oznaka i još jedno zasad nepoznato vozilo koje se kretalo ispred njega.

U trenutku pretjecanja iz suprotnog smjera nailazio je automobil zagrebačkih registracija kojim je upravljao 47-godišnjak, a cesta nije bila slobodna za sigurno obavljanje pretjecanja. Došlo je do silovitog frontalnog sudara dvaju vozila. Od jačine udara automobil zagrebačkih odbačen je u zaštitnu ogradu te se prevrnuo na krov, dok se vozilo virovitičkih registracija zarotiralo i zaustavilo na prometnoj traci. Prizori na mjestu nesreće bili su stravični, a oba automobila potpuno su smrskana.

Na mjestu nesreće poginuli su 47-godišnji vozač i 45-godišnja putnica iz vozila zagrebačkih oznaka. U helikopteru Hitne pomoći preminuo je i 66-godišnji putnik, dok je 44-godišnji vozač iz vozila virovitičkih registracija podlegao ozljedama u Općoj bolnici Virovitica. Teške tjelesne ozljede zadobila je 69-godišnja putnica iz vozila virovitičkih registracija te je zadržana na liječenju u virovitičkoj bolnici.