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PRIJEPOR U HSLS-U

Hrebak nakon kritika na račun državne tajnice koja je bila na Prideu: 'Zaštita manjina dio je identiteta HSLS-a'

PIXSELL
Autori: Hrvoje Zovko, Večernji.hr
08.06.2026.
u 12:26

Njezino sudjelovanje ubrzo je izazvalo reakciju zamjenika predsjednika HSLS-a Mirka Budiše, koji se u priopćenju za medije ogradio od njezina dolaska na Pride

Nakon što je sudjelovanje državne tajnice u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenke Lastrić-Đurić na ovogodišnjoj Povorci ponosa u Zagrebu izazvalo reakcije unutar HSLS-a, oglasio se i predsjednik stranke Dario Hrebak. Podsjetimo, jubilarna, 25. Povorka ponosa održana je u subotu u Zagrebu pod sloganom "Naše obitelji su obitelji", a u središtu grada okupila je tisuće sudionika i podržavatelja LGBTIQ+ zajednice. Među okupljenima je bila i državna tajnica u MUP-u Nevenka Lastrić-Đurić, koja je na povorku stigla odjevena u hrvatski nogometni dres. U izjavi za Večernji list tada je poručila kako je "Hrvatska dovoljno velika za sve svoje boje", dodavši i da je "Hrvatska najjača kada većina štiti manjinu i kada zajednički gradimo društvo međusobnog poštovanja".

Njezino sudjelovanje ubrzo je izazvalo reakciju zamjenika predsjednika HSLS-a Mirka Budiše, koji se u priopćenju za medije ogradio od njezina dolaska na Pride i javnih istupa. Budiša je naveo kako se radi o njezinu osobnom političkom djelovanju te poručio da se "oštro i u potpunosti ograđuje od prisustva, istupa i izjava" državne tajnice na Prideu.

Sada se za Večernji list oglasio i predsjednik HSLS-a Dario Hrebak, koji poručuje da se unutarstranačka pitanja trebaju rješavati unutar stranke, a ne preko medija. "Unutarstranačke stvari treba rješavati unutar stranke, a ne putem medija. Zaštita manjina dio je identiteta HSLS-a od samog početka i tako će i ostati. Sve što kolege žele raspraviti, moći će kao i do sada raspraviti na tijelima stranke. U subotu imamo Predsjedništvo i Središnje vijeće stranke", rekao je Hrebak.

Ova izjava dolazi nakon što je Budiša u priopćenju kritizirao smjer kojim, prema njegovu mišljenju, dio stranke ide, ocjenjujući da HSLS ne smije postati "politička preslika ljevičarskih liberalnih stranaka". U priopćenju je naveo i kako smatra da se ime i pozicija HSLS-a koriste za "vlastiti aktivizam i interes", dok je istodobno istaknuo da podržava društvo bez diskriminacije i poštivanje prava svih pojedinaca. Hrebak, međutim, naglašava da je zaštita manjina dio identiteta HSLS-a te najavljuje da će se o otvorenim pitanjima razgovarati na stranačkim tijelima, odnosno na Predsjedništvu i Središnjem vijeću koje se održava u subotu.

Gradom korača 25. Povorka ponosa u organizaciji Zagreb Pridea
Ključne riječi
pride Nevenka Lastrić-Đurić Dario Hrebak HSLS

Komentara 9

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Avatar zelicius
zelicius
12:52 08.06.2026.

Sada je valjda jasno čiju vunu Nevenka prede, hihihi.

18
188
12:48 08.06.2026.

Stalno od ove rade mediji zvijezdu, a ona mup činovnica. Sramota.

IF
I_Fotez
12:36 08.06.2026.

Vidi se je hrebak potkapacitiran isto kao i onaj hromi Budiša koji se prodao račanu za fotelju a kao kad je bio student borio se protiv partije i zato nema tu morala kad je lova u pitanju a Budiša neka sada uživa u Hrvatskoj mirovini makar je radio protiv Hrvatske na čijem je čelu bio onda dr.Franjo Tuđman

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