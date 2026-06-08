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DAR UZ VEČERNJI

AutoStyle na dar uz Večernji list - pripremite se za sezonu putovanja

VL
Autor
Večernji.hr
08.06.2026.
u 15:20

Ne propustite dar uz Večernji list koji vam donosi važne informacije i savjete za putovanja i održavanje vozila po ljetnim vrućinama.

U četvrtak, 11. lipnja, na dar uz kupnju Večernjeg lista potražite AutoStyle, magazin za automobile i lifestyle koji donosi pregršt korisnih tema za vozače uoči ljetne sezone putovanja. U izdanju vas očekuju savjeti za pripremu automobila za ljetna putovanja, pregled servisnih akcija, teme o sigurnosti u prometu te pregled najpristupačnijih novih automobila i aktualnih trendova u svijetu električnih vozila. Posebna pozornost posvećena je održavanju vozila i svim detaljima koji mogu pridonijeti ugodnijem i bezbrižnijem putovanju.

Čitatelji će saznati kako pravilno održavati gume tijekom ljetnih vrućina, što provjeriti prije polaska na godišnji odmor te kako izbjeći najčešće kvarove i situacije zbog kojih vozači tijekom ljeta traže pomoć na cesti. Donosimo i teme o sigurnosti djece u automobilu, važnosti prve pomoći te sigurnosti motociklista, jedne od najugroženijih skupina sudionika u prometu.

Praktične informacije, stručni savjeti i aktualne automobilske teme čine AutoStyle korisnim štivom za sve vozače koji se pripremaju za ljetne kilometre. 
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