Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 40
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PREVOZILA JE PLIN

Cisterna se prevrnula na autocesti, promet prekinut

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Siniša Kalajdžija/Hina
08.06.2026.
u 08:18

Prema trenutačnim informacijama, na terenu su vatrogasci DVD-ova Kneginec i Varaždinske Toplice

Zbog prevrtanja cisterne, na 35. kilometru autoceste A4 Goričan – Zagreb, između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice, prekinut je promet u oba smjera, a prema trenutačnim informacijama, riječ je o cisterni koja je prevozila plin. Ozlijeđenih nema, kao ni opasnosti od požara. Kako je Hini rekla policijska službenica za odnose javnošću Policijske uprave varaždinske Petra Bosilj, policija je oko 5,15 sati primila dojavu Županijskog centra 112 da se prevrnula cisterna na autocesti A4 između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice.

"Oko 5.30 bila je autocesta zatvorena za oba smjera, a povremenu znaju pustiti prema Zagrebu samo jedan trak i trenutačno vatrogasci saniraju mjesto događaja. Nema ozlijeđenih osoba, izgleda da je riječ o plinu, ali nema opasnosti", kazala je Bosilj. Prema trenutačnim informacijama, na terenu su vatrogasci DVD-ova Kneginec i Varaždinske Toplice.

Ključne riječi
nesreća Autocesta A4 cisterna autocesta

Komentara 1

Pogledaj Sve
MT
makan tahi
09:20 08.06.2026.

bravo za šofera

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!