Cisterna se prevrnula na autocesti, promet prekinut

Zbog prevrtanja cisterne, na 35. kilometru autoceste A4 Goričan – Zagreb, između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice, prekinut je promet u oba smjera, a prema trenutačnim informacijama, riječ je o cisterni koja je prevozila plin. Ozlijeđenih nema, kao ni opasnosti od požara. Kako je Hini rekla policijska službenica za odnose javnošću Policijske uprave varaždinske Petra Bosilj, policija je oko 5,15 sati primila dojavu Županijskog centra 112 da se prevrnula cisterna na autocesti A4 između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice.

"Oko 5.30 bila je autocesta zatvorena za oba smjera, a povremenu znaju pustiti prema Zagrebu samo jedan trak i trenutačno vatrogasci saniraju mjesto događaja. Nema ozlijeđenih osoba, izgleda da je riječ o plinu, ali nema opasnosti", kazala je Bosilj. Prema trenutačnim informacijama, na terenu su vatrogasci DVD-ova Kneginec i Varaždinske Toplice.