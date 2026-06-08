Ronioci čistili more kod Sicilije pa snimili rijedak susret: 'Statistički je veća vjerojatnost osvojiti jackpot...'

Velika bijela psina prvi je put snimljena u svom prirodnom staništu ispod površine Sredozemnog mora, što znanstvenici smatraju iznimno važnim otkrićem za proučavanje ove rijetke i ugrožene vrste, prenosi Daily Mail. Do susreta je došlo u Sicilijanskom tjesnacu između Sicilije i Tunisa, gdje su ronioci organizacije Healthy Seas uklanjali takozvane „mreže duhove“ s olupine broda. Tijekom zarona ugledali su odraslu jedinku velike bijele psine te je uspjeli snimiti kamerom.

– Statistički je veća vjerojatnost osvojiti jackpot na lutriji nego pod morem susresti ovako legendarnu životinju – rekao je ronilac Derk Remmers, koji je zabilježio prizor. Iako su velike bijele psine povremeno viđene na površini Sredozemnog mora, ovakav podvodni susret dosad nije bio dokumentiran. Znanstvenici ističu da je riječ o području iznimne bioraznolikosti, ali i jednom od najintenzivnije iskorištavanih ribolovnih područja u regiji.

Prema riječima istraživača, većina dosadašnjih saznanja o velikim bijelim psinama u Sredozemlju temeljila se na ulovima mrtvih jedinki. Zbog toga je svako opažanje živih životinja od neprocjenjive važnosti za razumijevanje njihove rasprostranjenosti, navika i ponašanja. Otkriće dolazi u vrijeme kada pojedini znanstvenici upozoravaju da bi zbog klimatskih promjena velike bijele psine u budućnosti mogle češće zalaziti i u sjevernije europske vode, pa čak i uz obale Ujedinjenog Kraljevstva.

Toplije more moglo bi stvoriti uvjete slične onima koji su nekada omogućavali njihovim precima lov u područjima današnjeg Sjevernog mora. Stručnjaci vjeruju da će nova snimka pomoći u boljem razumijevanju kretanja i očuvanja jedne od najpoznatijih, ali i najugroženijih morskih grabežljivica na svijetu.