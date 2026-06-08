Josipi Pleslić (ex Rimac) počinje prvo suđenje. Uskok ju tereti za više od 30 kaznenih djela

Kada je u svibnju 2020. uhićena bila je na vrhuncu svoje slave. I političke moći. Zvali su je "kninskom kraljicom", a kao državna tajnica u Ministarstvu uprave stvorila je veliku mrežu kontakata, a kako je "radila" vidi se iz tri optužnice koje su protiv nje podignute. Po jednoj od njih, podignutoj u veljači 2022. na zagrebačkom Županijskom sudu, Josipi Pleslić (ex Rimac) i njezinim suoptuženicima, četiri godine od podizanja optužnice i šest godina od njezina uhićenja, konačno počinje suđenje.

Riječ je o predmetu koji se u medijima kolokvijalno zove "Sport i glazba" u kojem je kada je optužnica u veljači 2022. bila podignuta, s Josipom Rimac bilo optuženo 26 osoba. Malo više od četiri godine kasnije, broj optuženih osoba se prepolovio, jer je velik dio suoptuženika Josipe Rimac odlučio priznati krivnju te se sporazumjeti s USKOK-om. U lipnju lani je to učinila i Gabrijela Žalac, bivša ministrica i miljenica Andreja Plenkovića koja je u međuvremenu otišla i na izdržavanje dvogodišnje kazne zatvora na koju je osuđena u predmetu gdje je optužnicu protiv nje podigao Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). Žalac je priznala krivnju i nagodila se u tri od svoja četiri predmeta, dok se protiv Josipe Rimac vode tri postupka, s tim da je optužnica potvrđena samo u ovom za koje će početi suđenje, a ostala dva su zapela u bespućima Visokog kaznenog suda (VKS) i hrvatskog pravosuđa. Od početnih 26 optuženika, krivnju je priznalo njih 14, uključujući i neke državne tajnike, načelnike, poduzetnike, državne službenike...

Josipu Rimac USKOK tereti za više od 30 kaznenih djela, a po neslužbenim informacijama i njoj je tužiteljstvo na početku tog postupka nudilo nagodbu. No ona je tužiteljsku ponudu odbila jer se navodno nije slagala s predloženom visinom kazne, koja je iznosila više od pet godina. No zato je njezina obrana odlučila osporavati zakonitost optužnice(a) i to tako da su opetovano tražili izdvajanje nezakonitih dokaza. Prvenstveno sadržaja njezinog mobitela, koji je transkribiran na gotovo tri milijuna stranica. No sudovi su kazali da je riječ o zakonitim dokazima, koji ostaju u spisu. Sadržaj njezina mobitela je inače u probleme doveo više od 40 osoba, uključujući i neke bivše ministre Andreja Plenkovića. Nakon što je u svibnju 2020. uhićena oduzet joj je mobitel u kojem je imala 300.000 poruka i raznu dokumentaciju. Zahvaljujući sadržaju tog mobitela javnost je doznala štošta o načinu na koji se upravlja ovom državom. I kako ova država zapravo funkcionira.

Doznali smo tako da "se džepovi pune dok vitar puše", da su državni službenici koji pošteno rade svoj posao "smradexi", a doznali smo i da si Josipa Rimac i Ivan Turudić, sadašnji glavni državni odvjetnik, jedno drugom tepaju, zovući se Radosti i Lipom. U tom legendarnom mobitelu nađene su i poruke u kojima se spominje AP, što je premijera Andreja Plenkovića, toliko naživciralo jer mu, kako je opetovano ponavljao, izvještavanje o konverzaciji koju razne osobe vode dok se, kako se sumnja, dogovaraju za počinjenje kaznenih djela i pri tome, makar šifrirano, spominju i njega, čini političku štetu pa je, kako bi to spriječio, inicirao donošenje lex AP-a. Mobitel Josipe Rimac se tako pretvorio u krunski dokaz protiv nje, a s obzirom na to da joj sada počinje prvo suđenje, što sadrži taj mobitel kao i snimke tajno snimljenih razgovora, barem do trenutka dok nisu pukle mjere, jer je ona u automobilu našla "bubu", preslušavat će se i u sudnici. Usput tko joj je dojavio da ju se tajno prati i prisluškuje, zbog čega je svojevremeno napravila i protuprislušni pregled automobila, nikad nismo doznali.

Što se tiče njezin drugih postupaka, riječ je o aferi Vjetroelektrane gdje joj je suoptužena i Gabrijela Žalac, dok joj je u drugom postupku suoptužena Dijana Vican, bivša rektorica Sveučilišta u Zadru, koja je usprkos tome prije koji mjesec dobila počasnu titulu "professor emeritus". Riječ je o najvišoj sveučilišnoj ili fakultetskoj tituli koja se dodjeljuje zaslužnim umirovljenim profesorima. Josipa Rimac se 2025. pokušala vratiti u politiku pa se opet kandidirala za gradonačelnicu Knina kada je dobila 19,30 posto glasova onih koji su izašli na izbore i nije ušla u drugi krug.