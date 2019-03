Pridružila se ISIL-u: Govorila da se želi napiti australske krvi, sada moli da ju prime nazad

Australka koja se prije četiri godine pridružila Islamskoj državi, a danas je sa svoje dvoje male djece zarobljena u izbjegličkom kampu, kaže da se želi vratiti kući te da je njezinoj kćeri potrebna hitna medicinska njega.

Kako piše ABC, žena je odbila potvrditi svoj identitet, ali se vjeruje da je riječ o 24-godišnjoj Zehri Duman iz Melbournea. Nalazi se u kampu Al Hawl na sjeveroistoku Sirije s dvogodišnjim sinom i šestomjesečnom kćeri.

- Djeca su mi bolesna. Kći mi je jako pothranjena, jako je mršava - kaže žena.

